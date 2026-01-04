2026-01-04 20:57:37
Ο Γιώργος Γρηγοριάδης, πρώην συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, αποχαιρετά με τον δικό του τρόπο τον αγαπημένο δημοσιογράφο. Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, μοιράζεται αναμνήσεις και στιγμές από την κοινή τους πορεία στην εκπομπή, εκφράζοντας τη βαθιά εκτίμηση και τον σεβασμό του για τον Γιώργο Παπαδάκη.

Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης. Η πιο σταθερή φωνή της πρωινής ενημέρωσης και το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ελληνικής δημοσιογραφίας. 

Ο άνθρωπος που με πίστεψε, με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε χώρο να εξελιχθώ.

Για 19 χρόνια από το 2000, ήμουν συνεργάτης του ως ρεπόρτερ από τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τη στιγμή που μου ζήτησε να κατέβω στην Αθήνα , το Σεπτέμβριο του 2019 και να σταθώ δίπλα του στην παρουσίαση.

Έξι ακόμα χρόνια μαζί, δίπλα του, μέχρι την τελευταία ημέρα της εκπομπής, όταν ο ίδιος αποφάσισε να ρίξει τίτλους τέλους στο Καλημέρα Ελλάδα.

Δάσκαλος, συνεργάτης, σημείο αναφοράς στη δημοσιογραφία και στην ζωή.

Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν σε όσα δίδαξαν και σε όσους πίστεψαν.

Η μνήμη του θα είναι ζωντανή. Ειλικρινή Συλληπητηρια στους οικείους του.



Πηγή: tvnea.com
