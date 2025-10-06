2025-10-06 16:44:29
Φωτογραφία για Θανατηφόρο «σέρφινγκ στο μετρό» της Νέας Υόρκης. Δύο κορίτσια έχασαν τη ζωή τους
Οι αρχές της Νέας Υόρκης προσπαθούν να αποτρέψουν τους νέους καθώς δύο κορίτσια σκοτώθηκανΠερισσότεροι από δώδεκα Νεοϋορκέζοι, πολλοί από τους οποίους νεαρά αγόρια, έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σοβαρά αφού έπεσαν από τρένα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα ενώ έκαναν «σερφ στο μετρό» στις στέγες των τρένων. Άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τη σύνθλιψη ανάμεσα στο τρένο και τα τοιχώματα της σήραγγας sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΡΤnews: Πρεμιέρα νέου κύκλου - «Στο κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΡΤnews: Πρεμιέρα νέου κύκλου - «Στο κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά
ALPHA: Η Εθνική στο δρόμο για το Μουντιάλ! | Πέμπτη 9/10 & Κυριακή 12/10 στις 21:45
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ALPHA: Η Εθνική στο δρόμο για το Μουντιάλ! | Πέμπτη 9/10 & Κυριακή 12/10 στις 21:45
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αλλάζει από αύριο το ωράριο λειτουργίας στο μετρό Θεσσαλονίκης - Διακοπή λειτουργίας για ένα μήνα
Αλλάζει από αύριο το ωράριο λειτουργίας στο μετρό Θεσσαλονίκης - Διακοπή λειτουργίας για ένα μήνα
Αύριο ο αγιασμός στο πνευματικό κέντρο για την έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς.
Αύριο ο αγιασμός στο πνευματικό κέντρο για την έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς.
Ο Όμιλος Škoda παρουσιάζει το νέο τρένο μετρό τεσσάρων βαγονιών για τη Σόφια
Ο Όμιλος Škoda παρουσιάζει το νέο τρένο μετρό τεσσάρων βαγονιών για τη Σόφια
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ο λόγος που κλείνει για ένα μήνα – Τα δρομολόγια
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ο λόγος που κλείνει για ένα μήνα – Τα δρομολόγια
Να μ’ αγαπάς: Δύο παιδιά, μια ιστορία. Γνωρίστε τα δίδυμα αδέρφια της νέας καθημερινής δραματικής σειράς του Alpha
Να μ’ αγαπάς: Δύο παιδιά, μια ιστορία. Γνωρίστε τα δίδυμα αδέρφια της νέας καθημερινής δραματικής σειράς του Alpha
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού.
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού.
Frecciarossa 1000 – η νέα γενιά ιταλικών τρένων υψηλής ταχύτητας
Frecciarossa 1000 – η νέα γενιά ιταλικών τρένων υψηλής ταχύτητας
Εκτροχιασμός τρένου κοντά στο Τόκιο μετά από σύγκρουση
Εκτροχιασμός τρένου κοντά στο Τόκιο μετά από σύγκρουση
Το MEGA και με το MEGA News επιστρέφουν ξανά στην NOVA...
Το MEGA και με το MEGA News επιστρέφουν ξανά στην NOVA...
Άννα Χατζησοφιά για το “Κωνσταντίνου και Ελένης”: Θα μπορούσαμε να πάμε έναν χρόνο ακόμα σίγουρα...Τα αυτοτελή μπορούν να συνεχιστούν για χρόνια
Άννα Χατζησοφιά για το “Κωνσταντίνου και Ελένης”: Θα μπορούσαμε να πάμε έναν χρόνο ακόμα σίγουρα...Τα αυτοτελή μπορούν να συνεχιστούν για χρόνια