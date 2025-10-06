2025-10-06 16:44:29

Οι αρχές της Νέας Υόρκης προσπαθούν να αποτρέψουν τους νέους καθώς δύο κορίτσια σκοτώθηκανΠερισσότεροι από δώδεκα Νεοϋορκέζοι, πολλοί από τους οποίους νεαρά αγόρια, έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σοβαρά αφού έπεσαν από τρένα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα ενώ έκαναν «σερφ στο μετρό» στις στέγες των τρένων. Άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τη σύνθλιψη ανάμεσα στο τρένο και τα τοιχώματα της σήραγγας sidirodromikanea

