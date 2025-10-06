Εικόνα: H ναυμαχία, απεικόνιση του 1574.

Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1571:

Τρία δημοτικά τραγούδια για το γεγονός…







«Ήταν η πιο μεγαλόπρεπη στιγμή

που γνώρισαν οι περασμένοι

ή τούτοι οι σημερινοί καιροί,

ή που θα δούνε οι μελλούμενοι».

Μιγκέλ ντε Θερβάντες

Η ναυμαχία της Ναυπάκτου ή Battaglia di Lepanto στα Ιταλικά, ή των Εχινάδων, 7 Οκτωβρίου 1571, είναι μια από τις σημαντικότερες ναυμαχίες στην Παγκόσμια ιστορία! Αντιμάχονταν: ο Ενωμένος στόλος του Ιερού Αντιτουρκικού Συνασπισμού ή Ιερής Ένωσης(lega Santa) και ο στόλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη ναυμαχία συμμετείχαν χιλιάδες Έλληνες κάτοικοι των Δυτικών κρατών, αλλά και επαναστάτες που επιθυμούσαν την ελευθερία.....

