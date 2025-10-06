2025-10-06 19:05:34
Φωτογραφία για Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1571: Τρία δημοτικά τραγούδια για το γεγονός… Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη

 



Εικόνα: H ναυμαχία, απεικόνιση του 1574.



Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1571: 

Τρία δημοτικά τραγούδια για το γεγονός…



«Ήταν η πιο μεγαλόπρεπη στιγμή

που γνώρισαν οι περασμένοι

ή τούτοι οι σημερινοί καιροί,

ή που θα δούνε οι μελλούμενοι».

 Μιγκέλ ντε Θερβάντες

 

    Η ναυμαχία της Ναυπάκτου ή Battaglia di Lepanto στα Ιταλικά, ή των Εχινάδων, 7 Οκτωβρίου 1571, είναι μια από τις σημαντικότερες ναυμαχίες στην Παγκόσμια ιστορία! Αντιμάχονταν: ο Ενωμένος στόλος του Ιερού Αντιτουρκικού Συνασπισμού ή Ιερής Ένωσης(lega Santa) και ο στόλος της Οθωμανικής   Αυτοκρατορίας. Στη ναυμαχία συμμετείχαν χιλιάδες Έλληνες κάτοικοι των Δυτικών κρατών, αλλά και επαναστάτες που επιθυμούσαν την ελευθερία.....

Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θανατηφόρο «σέρφινγκ στο μετρό» της Νέας Υόρκης. Δύο κορίτσια έχασαν τη ζωή τους
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θανατηφόρο «σέρφινγκ στο μετρό» της Νέας Υόρκης. Δύο κορίτσια έχασαν τη ζωή τους
Αγνοείται διαστημόπλοιο Juno της NASA που ήταν σε τροχιά γύρω από τον Δία- Σιγή από τη NASA
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αγνοείται διαστημόπλοιο Juno της NASA που ήταν σε τροχιά γύρω από τον Δία- Σιγή από τη NASA
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο τελευταίος κρότος του Μάσκλου (Μάσκουλο) του Πλιακοπάνου -Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
Ο τελευταίος κρότος του Μάσκλου (Μάσκουλο) του Πλιακοπάνου -Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
Tα λουμινάκια, της Βάντας Παπαϊωάννου – Βουτσά -Γράφει η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
Tα λουμινάκια, της Βάντας Παπαϊωάννου – Βουτσά -Γράφει η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
ΞΗΡΟΜΕΡΟ: Σέλα του βουνού και της μνήμης…-Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
ΞΗΡΟΜΕΡΟ: Σέλα του βουνού και της μνήμης…-Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Infotainment σε κρίση:Η τηλεοπτική συνταγή που δεν «γράφει» πια και η νέα πραγματικότητα
Infotainment σε κρίση:Η τηλεοπτική συνταγή που δεν «γράφει» πια και η νέα πραγματικότητα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ALPHA: Η Εθνική στο δρόμο για το Μουντιάλ! | Πέμπτη 9/10 & Κυριακή 12/10 στις 21:45
ALPHA: Η Εθνική στο δρόμο για το Μουντιάλ! | Πέμπτη 9/10 & Κυριακή 12/10 στις 21:45
ΕΡΤnews: Πρεμιέρα νέου κύκλου - «Στο κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά
ΕΡΤnews: Πρεμιέρα νέου κύκλου - «Στο κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού.
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού.
Frecciarossa 1000 – η νέα γενιά ιταλικών τρένων υψηλής ταχύτητας
Frecciarossa 1000 – η νέα γενιά ιταλικών τρένων υψηλής ταχύτητας
Εκτροχιασμός τρένου κοντά στο Τόκιο μετά από σύγκρουση
Εκτροχιασμός τρένου κοντά στο Τόκιο μετά από σύγκρουση