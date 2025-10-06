2025-10-06 19:05:34
Εικόνα: H ναυμαχία, απεικόνιση του 1574.
Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1571:
Τρία δημοτικά τραγούδια για το γεγονός…
«Ήταν η πιο μεγαλόπρεπη στιγμή
που γνώρισαν οι περασμένοι
ή τούτοι οι σημερινοί καιροί,
ή που θα δούνε οι μελλούμενοι».
Μιγκέλ ντε Θερβάντες
Η ναυμαχία της Ναυπάκτου ή Battaglia di Lepanto στα Ιταλικά, ή των Εχινάδων, 7 Οκτωβρίου 1571, είναι μια από τις σημαντικότερες ναυμαχίες στην Παγκόσμια ιστορία! Αντιμάχονταν: ο Ενωμένος στόλος του Ιερού Αντιτουρκικού Συνασπισμού ή Ιερής Ένωσης(lega Santa) και ο στόλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη ναυμαχία συμμετείχαν χιλιάδες Έλληνες κάτοικοι των Δυτικών κρατών, αλλά και επαναστάτες που επιθυμούσαν την ελευθερία.....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ