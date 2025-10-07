2025-10-07 09:50:14
Γράφει-Σχολιάζει
ο ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
Η Δημοτική Αρχή Ξηρομέρου θα βρεθεί σύντομα, όπως όλα δείχνουν, αντιμέτωπη με τις Δικαστικές Αρχές για σειρά υποθέσεων που απασχόλησαν, ή απασχολούν και σήμερα την τοπική κοινωνία, και σχετίζονται με την διαχείριση και τις επιλογές της και τις πράξεις ή παραλήψεις της Διοίκησης του Δήμου....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
