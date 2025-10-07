2025-10-07 08:05:42
Μετά από μια εξαετία από το 2012-2017, όταν το Game of Thrones ήταν η πιο πειρατική σειρά στο Διαδίκτυο, το House of the Dragon που το διαδέχτηκε πήρε πίσω τον τίτλο το 2022 και τώρα, για άλλη μια φορά, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για το 2024, καθώς το 2023 είχε πάρει την πρωτιά το The Last of Us.

Η είδηση προέρχεται από το TorrentFreak, το οποίο σημειώνει ότι η κατάταξη βασίζεται στην κίνηση από το BitTorrent. Είναι ένας αξιόπιστος δείκτης, αλλά μόνο ένα μικρό μέρος του πραγματικού αριθμού των εκπομπών που διακινούνται πειρατικά από άλλες ιστοσελίδες. Επιπλέον, αυτή η λίστα δεν περιλαμβάνει τα περισσότερα anime shows, γεγονός που πιθανώς διαστρεβλώνει κάπως την κατάταξη.



House of the Dragon (HBO)The Boys (Prime Video)Shogun (Hulu)Arcane (Netflix)The Penguin (HBO)Fallout (Prime Video)Reacher (Prime Video)Silo (Apple TV+)Dune: Προφητεία (HBO)Halo (Paramount+)

