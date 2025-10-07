2025-10-07 09:10:24
Φωτογραφία για Ο «Εκατομμυριούχος» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην κορυφή της απογευματινής ζώνης

 



Εντυπωσιακή πρεμιέρα έκανε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το απόγευμα της Δευτέρας, κερδίζοντας την κορυφή της τηλεθέασης στην απογευματινή ζώνη. Η special εκπομπή του ANT1 σημείωσε 15,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε τέταρτο άγγιξε το 20,2%, δείχνοντας ότι το κοινό αγκάλιασε ξανά το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι γνώσεων.

Από την άλλη πλευρά, η πρεμιέρα της νέας δραματικής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» κινήθηκε σε πιο συγκρατημένα ποσοστά, σημειώνοντας 12,1% στο δυναμικό κοινό. Παρότι η σειρά προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού, δεν κατάφερε να «κλέψει» την πρωτιά από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που βρέθηκε ξεκάθαρα μπροστά στον πίνακα τηλεθέασης.

Η μάχη της απογευματινής ζώνης μόλις ξεκίνησε και μένει να φανεί πώς θα διαμορφωθούν τα ποσοστά στις επόμενες ημέρες, καθώς και οι δύο παραγωγές φαίνεται να έχουν το δικό τους πιστό κοινό.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Nobel Φυσικής 2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Nobel Φυσικής 2025
Ισχυρή πρεμιέρα για το «Hotel Elvira» – Δυνατά ποσοστά και για τον Γρηγόρη στην late night ζώνη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ισχυρή πρεμιέρα για το «Hotel Elvira» – Δυνατά ποσοστά και για τον Γρηγόρη στην late night ζώνη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ισχυρή πρεμιέρα για το «Hotel Elvira» – Δυνατά ποσοστά και για τον Γρηγόρη στην late night ζώνη
Ισχυρή πρεμιέρα για το «Hotel Elvira» – Δυνατά ποσοστά και για τον Γρηγόρη στην late night ζώνη
Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιάγκα: «Καλύτερα που δεν ήρθε - Δεν έχω καμία διάθεση να πάω καλεσμένος στο “Πρωινό”»
Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιάγκα: «Καλύτερα που δεν ήρθε - Δεν έχω καμία διάθεση να πάω καλεσμένος στο “Πρωινό”»
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή των πρωινών εκπομπών
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή των πρωινών εκπομπών
Πρεμιέρα για το «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» - Ο Πέτρος Κωστόπουλος στην διπλή καρέκλα
Πρεμιέρα για το «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» - Ο Πέτρος Κωστόπουλος στην διπλή καρέκλα
Αβεβαιότητα στον ΣΚΑΪ: Το μέλλον της μεσημεριανής ζώνης μετά την αποχώρηση Στεφανίδου
Αβεβαιότητα στον ΣΚΑΪ: Το μέλλον της μεσημεριανής ζώνης μετά την αποχώρηση Στεφανίδου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΗΔΗ DOWNLOAD ΤΟ 2024
ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΗΔΗ DOWNLOAD ΤΟ 2024
ΟΣΕ: «Μονομαχία» Γερμανών και Ισπανών για τη θέση του technical manager – Πότε κλειδώνει ο ανάδοχος
ΟΣΕ: «Μονομαχία» Γερμανών και Ισπανών για τη θέση του technical manager – Πότε κλειδώνει ο ανάδοχος
Η Airtel Africa δοκιμάζει με επιτυχία το δορυφορικό internet σε κινούμενο τρένο στην υποσαχάρια Αφρική
Η Airtel Africa δοκιμάζει με επιτυχία το δορυφορικό internet σε κινούμενο τρένο στην υποσαχάρια Αφρική
Η υγεία, όπως και η αρρώστια ξεκινούν από μέσα μας!
Η υγεία, όπως και η αρρώστια ξεκινούν από μέσα μας!
Eurovision 2026: Η λίστα των υποψηφίων για τον εθνικό τελικό μεγαλώνει
Eurovision 2026: Η λίστα των υποψηφίων για τον εθνικό τελικό μεγαλώνει