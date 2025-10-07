Εντυπωσιακή πρεμιέρα έκανε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το απόγευμα της Δευτέρας, κερδίζοντας την κορυφή της τηλεθέασης στην απογευματινή ζώνη. Η special εκπομπή του ANT1 σημείωσε 15,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε τέταρτο άγγιξε το 20,2%, δείχνοντας ότι το κοινό αγκάλιασε ξανά το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι γνώσεων.

Από την άλλη πλευρά, η πρεμιέρα της νέας δραματικής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» κινήθηκε σε πιο συγκρατημένα ποσοστά, σημειώνοντας 12,1% στο δυναμικό κοινό. Παρότι η σειρά προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού, δεν κατάφερε να «κλέψει» την πρωτιά από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που βρέθηκε ξεκάθαρα μπροστά στον πίνακα τηλεθέασης.

Η μάχη της απογευματινής ζώνης μόλις ξεκίνησε και μένει να φανεί πώς θα διαμορφωθούν τα ποσοστά στις επόμενες ημέρες, καθώς και οι δύο παραγωγές φαίνεται να έχουν το δικό τους πιστό κοινό.

Πηγή: tvnea.com