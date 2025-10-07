Η νέα κωμική σειρά του MEGA, «Hotel Elvira», έκανε χθες δυναμική είσοδο στην prime time, κερδίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού και κατακτώντας την κορυφή στο δυναμικό κοινό 18-54. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τηλεθέασης, η σειρά σημείωσε μέσο όρο 20,7%, ενώ σε τέταρτο άγγιξε το εντυπωσιακό 22,5%, επιβεβαιώνοντας πως οι τηλεθεατές είχαν διάθεση για γέλιο στις 21:00. Μένει να δούμε αν οι τηλεθεατές θα μείνουν στην συγκεκριμένη σειρά ή ήταν απλά ένα πέρασμα λόγο πρεμιέρας.

Στην ίδια ζώνη, το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1 κινήθηκε στο 10,2%, ο «Άγιος Έρωτας» στον Alpha στο 13,9%, ενώ η «Γη της Ελιάς» στο Mega κατέγραψε 12,6%. Η «Φάρμα» του Star έφτασε στο 11,1%, το «Έξαθλον» του ΣΚΑΪ στο 6%, ενώ τα προγράμματα της ΕΡΤ σημείωσαν χαμηλότερες επιδόσεις: η «Ηλέκτρα» στην ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 1,4%, το «Παιδί» στο 1,9%, και η σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» στο 2,3%.

Στη late night ζώνη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνέχισε την καλή του πορεία στον ΑΝΤ1, με το The 2Night Show να σημειώνει 18,1% μέσο όρο και να φτάνει έως 22% σε τέταρτο. Απο την άλλη η Η Δίκη στον ΣΚΑΪ έκανε μόλις 1,1%.

Πηγή: tvnea.com