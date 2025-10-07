





Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ ανακοίνωσε τη διενέργεια Ηλεκτρονικού (Διεθνούς) Ανοικτού Διαγωνισμού σε Τμήματα (Lots) με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα» για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Κέντρο Ψηφιακής Συντήρησης ΕΡΤ», με Κωδικό ΟΠΣ 6002498 του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» – ΕΣΠΑ 2021 -2027.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης μη περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (2.327.000,00 €), μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ: 2.885.480,00 €.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.ert.gr/etairia/iagonismoi/ilektronikos-diethnis-anoiktos-ano-ton-orion-diagonismos-gia-to-kentro-psifiakis-syntirisi-ert/

Πηγή: tvnea.com