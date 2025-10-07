2025-10-07 09:10:24
Φωτογραφία για Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού για τις υποδομές του Αρχείου της ΕΡΤ



Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ ανακοίνωσε τη διενέργεια Ηλεκτρονικού (Διεθνούς) Ανοικτού Διαγωνισμού σε Τμήματα (Lots) με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα» για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Κέντρο Ψηφιακής Συντήρησης ΕΡΤ», με Κωδικό ΟΠΣ 6002498 του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» – ΕΣΠΑ 2021 -2027.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης μη περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (2.327.000,00 €), μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ: 2.885.480,00 €.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.ert.gr/etairia/iagonismoi/ilektronikos-diethnis-anoiktos-ano-ton-orion-diagonismos-gia-to-kentro-psifiakis-syntirisi-ert/



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ισχυρή πρεμιέρα για το «Hotel Elvira» – Δυνατά ποσοστά και για τον Γρηγόρη στην late night ζώνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ισχυρή πρεμιέρα για το «Hotel Elvira» – Δυνατά ποσοστά και για τον Γρηγόρη στην late night ζώνη
ΣΚΑΪ: Συνεργάτης της Στεφανίδου εντάσσεται στην ομάδα του Κώστα Τσουρού
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΚΑΪ: Συνεργάτης της Στεφανίδου εντάσσεται στην ομάδα του Κώστα Τσουρού
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απόσυρση χρηματοδότησης και διαγωνισμού για μετατροπή του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο ζητούν φορείς.- Στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα
Απόσυρση χρηματοδότησης και διαγωνισμού για μετατροπή του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο ζητούν φορείς.- Στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα
Γιάγκοντα Λαζάρεβιτς : Η Σερβία επικεντρώνεται στις υποδομές για την ένταξή της στους Ευρασιατικούς διαδρόμους
Γιάγκοντα Λαζάρεβιτς : Η Σερβία επικεντρώνεται στις υποδομές για την ένταξή της στους Ευρασιατικούς διαδρόμους
Νέο πλήγμα στην Ουκρανία: Ρωσικές δυνάμεις χτυπούν σιδηροδρομικές υποδομές
Νέο πλήγμα στην Ουκρανία: Ρωσικές δυνάμεις χτυπούν σιδηροδρομικές υποδομές
Υποδομές: Ποια μεγάλα έργα 3,5 δισ, ευρώ προχωρούν στη Θεσσαλονίκη
Υποδομές: Ποια μεγάλα έργα 3,5 δισ, ευρώ προχωρούν στη Θεσσαλονίκη
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΒΑΝΤΙΚΟ INTERNET ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΒΑΝΤΙΚΟ INTERNET ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο «Εκατομμυριούχος» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην κορυφή της απογευματινής ζώνης
Ο «Εκατομμυριούχος» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην κορυφή της απογευματινής ζώνης
Nobel Φυσικής 2025
Nobel Φυσικής 2025
ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΗΔΗ DOWNLOAD ΤΟ 2024
ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΗΔΗ DOWNLOAD ΤΟ 2024
ΟΣΕ: «Μονομαχία» Γερμανών και Ισπανών για τη θέση του technical manager – Πότε κλειδώνει ο ανάδοχος
ΟΣΕ: «Μονομαχία» Γερμανών και Ισπανών για τη θέση του technical manager – Πότε κλειδώνει ο ανάδοχος
Η Airtel Africa δοκιμάζει με επιτυχία το δορυφορικό internet σε κινούμενο τρένο στην υποσαχάρια Αφρική
Η Airtel Africa δοκιμάζει με επιτυχία το δορυφορικό internet σε κινούμενο τρένο στην υποσαχάρια Αφρική