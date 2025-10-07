2025-10-07 11:11:13

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως που βρίσκεται εντός του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης και φέρει το όνομα του Αγίου Φιλίππου ενός εκ των επτά Διακόνων, προστάτη των Σιδηροδρομικών.Το πρόγραμμα του εορτασμούΤην Παρασκευή και ώρα 18:00, παραμονή της εορτής, θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός sidirodromikanea

