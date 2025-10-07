2025-10-07 09:10:24
Φωτογραφία για ΣΚΑΪ: Συνεργάτης της Στεφανίδου εντάσσεται στην ομάδα του Κώστα Τσουρού



Αλλαγές βρίσκονται σε εξέλιξη στον ΣΚΑΪ μετά τη λήξη της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου. Ένας από τους στενούς συνεργάτες της παρουσιάστριας φαίνεται πως θα συνεχίσει την πορεία του στο πλευρό του Κώστα Τσουρού.

Μετά το οριστικό τέλος του Power Talk, ο σταθμός αναζητά νέες θέσεις για τα μέλη της ομάδας της Στεφανίδου, ώστε να παραμείνουν ενεργοί μέσα στο κανάλι.



Μετακίνηση του Παναγιώτη Σουρέλη στην εκπομπή «Το’χουμε»

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvinsider.gr, ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Σουρέλης πρόκειται να ενταχθεί στην ομάδα της εκπομπής Το’χουμε με τον Κώστα Τσουρό. Ο Σουρέλης αναμένεται να συμβάλει στο ενημερωτικό κομμάτι της εκπομπής και πιθανότατα θα εμφανίζεται στο πάνελ. Η πρόταση έχει ήδη κατατεθεί από τη διοίκηση του σταθμού και, όπως όλα δείχνουν, η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.



Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν πως ακόμη ένας ρεπόρτερ από την εκπομπή της Στεφανίδου θα μετακινηθεί στο ίδιο πρόγραμμα. Μετά το «ναυάγιο» του Power Talk, στον ΣΚΑΪ επικρατεί κινητικότητα, με στόχο την ενίσχυση της μεσημεριανής ζώνης και την άνοδο των ποσοστών τηλεθέασης.



Το κανάλι δείχνει να στηρίζει τον Κώστα Τσουρό και το Το’χουμε, δίνοντας πίστωση χρόνου έως τα Χριστούγεννα για να βελτιωθεί η απόδοση της εκπομπής.



Πηγή: tvnea.com
Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού για τις υποδομές του Αρχείου της ΕΡΤ
Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού για τις υποδομές του Αρχείου της ΕΡΤ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : Η Δικαιοσύνη έχει το λόγο.....
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : Η Δικαιοσύνη έχει το λόγο.....
