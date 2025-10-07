2025-10-07 13:28:33
Με χθεσινή επιστολή του προς την ΗΔΙΚΑ ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζήτησε την αποκατάσταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης όσον αφορά στη δυνατότητα επιλογής του αντιγριπικού εμβολίου στις συνταγές που έχουν εκδοθεί.
Με ταχύτατα αντανακλαστικά η ΗΔΙΚΑ αποκατέστησε τη...
.... δυνατότητα πολλαπλής επιλογής αντιγριπικού εμβολίου από τον φαρμακοποιό επιτρέποντας την εκτέλεση των συνταγών με όλες τις διαθέσιμες επιλογές.
Εκ του ΠΦΣ
farmakopoioi
