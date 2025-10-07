





Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tvnea.com, ο ΑΝΤ1 εξετάζει σοβαρά την αναδιάρθρωση της prime time ζώνης του, πιθανότατα πολύ σύντομα.

Οι σειρές «Γιατί ρε πατέρα;» και «Σέρρες» φέρονται να μετακινηθούν στις 21:00, αντί για τις 22:30 που προβάλλονται μέχρι σήμερα. Η σειρά «Grand Hotel» αναμένεται να μεταφερθεί στις 22:30, εκτός από την Τετάρτη, όπου προβλέπεται διπλό επεισόδιο.

Στο πρόγραμμα πρόκειται να προστεθούν οι σειρές «Super Ήρωες» και «VIP Καλά Γεράματα», και οι αλλαγές στις ώρες των υπόλοιπων σειρών πιθανόν να εφαρμοστούν όταν αυτές οι δύο σειρές ενταχθούν στη ζώνη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο ΑΝΤ1 σχεδιάζει ανανεωμένη prime time με νέα και δυνατά προγράμματα για το κοινό.

Πηγή: tvnea.com