Ανατροπή είχαμε στη μάχη της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, καθώς το «Πρωινό» του ANT1 με τον Γιώργο Λιάγκα πέρασε στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 16,1%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Super Κατερίνα» του Alpha με ποσοστό 13,8%, ενώ την τρίτη κατέλαβε το «Buongiorno» στο Mega με 12,4%.

Ακολούθησαν το «Breakfast @ Star» με 8,8%, οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 5,8%, το «10 Παντού» στο Open με 3%, και τέλος το «Πρωίαν σε είδον» στην ΕΡΤ1, που συγκέντρωσε 1,7%.

Η διαφορά στην κορυφή δείχνει ότι το κοινό στρέφεται και πάλι προς το πιο “παραδοσιακό” πρωινό format του ANT1, με τον Γιώργο Λιάγκα να φαίνεται πως βρίσκει ξανά τον παλιό ρυθμό και τη δυναμική του στη ζώνη.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/10/2025)

Πηγή: tvnea.com