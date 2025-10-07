2025-10-07 13:10:12
Φωτογραφία για Αγγελική Ηλιάδη: “Έχω βρεθεί στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη – είναι ψυχοφθόρο”
«Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας ότι έχει βιώσει παρόμοια κατάσταση με εκείνον.»

«Γνωρίζω προσωπικά τον Γιώργο και τον αγαπάω. Επειδή έχω βρεθεί κι εγώ σε παρόμοια φάση να μιλάνε έτσι για προσωπικές καταστάσεις κι είναι πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό», ανέφερε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια.

«Θέλω να βλέπω τον Γιώργο καλά και πρέπει να σου πω ότι τον βλέπω καλά» συμπλήρωσε η Αγγελική Ηλιάδη.

Πηγή: tvnea.com
Μαρίνα Σάττι: Ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από τις καλλιτεχνικές υποχρεώσεις της...
ΑΝΤ1: Σοβαρές σκέψεις για αλλαγές στην prime time – Τι θα γίνει με τις σειρές;
ΟΣΕ: «Μονομαχία» Γερμανών και Ισπανών για τη θέση του technical manager – Πότε κλειδώνει ο ανάδοχος
Μάχη για την κορυφή στο prime time - Αυτή η σειρά πήρε την πρώτη θέση
Prime time Κυριακής: Η νέα σειρά του Star στην πρώτη θέση, δεύτερο το Voice
Κι όμως... Η «Νύχτα αποκαλύψεων» δεν θα βρεθεί απέναντι στο «Φως στο Τούνελ» - Σε ποια μέρα τοποθετιέται;
Στον τηλεοπτικό αέρα το «Διαχωρίζω τη θέση μου» του ΣΚΑΪ – Μικρότερη διάρκεια για το «Power Talk» της Στεφανίδου
Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Δεν έχω κανέναν λόγο να μιλήσω μαζί του, επειδή ...
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (6/10/2025)
Ανατροπή στα πρωινά: Στην κορυφή ο Γιώργος Λιάγκας με το “Πρωινό” του ANT1
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/10/2025)
Κοινωνία Ώρα MEGA»: Πρώτη σε τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό – Ρεκόρ 40,4% σε 15λεπτο
