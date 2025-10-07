2025-10-07 13:10:12

«Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας ότι έχει βιώσει παρόμοια κατάσταση με εκείνον.»



«Γνωρίζω προσωπικά τον Γιώργο και τον αγαπάω. Επειδή έχω βρεθεί κι εγώ σε παρόμοια φάση να μιλάνε έτσι για προσωπικές καταστάσεις κι είναι πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό», ανέφερε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια.



«Θέλω να βλέπω τον Γιώργο καλά και πρέπει να σου πω ότι τον βλέπω καλά» συμπλήρωσε η Αγγελική Ηλιάδη.



Πηγή: tvnea.com



