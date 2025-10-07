





Πρεμιέρα με πρωτιά έκανε χθες, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, τo απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του στο σύνολο κοινού με 17,6% , ενώ το παρακολούθησαν, κατά μέσο όρο, 1.618.925 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄.

Το αγαπημένο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται απόψε, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στις 20:00 με νέο special επεισόδιο και special παίκτρια την Ελένη Τσολάκη!

Sneak Preview από το αποψινό επεισόδιο: https://www.youtube.com/watch?v=kzI6IB8EOJA

Η Ελένη Τσολάκη, αν και δεν έχει εύκολη εκκίνηση στο παιχνίδι, βάζει τα δυνατά της και βοηθάει όσο περισσότερο μπορεί τόσο την πρώτη συμπαίκτρια της, Πένυ, όσο και τον συμπαίκτη της, Γιώργο, στη συνέχεια. Ο Γιώργος, μάλιστα, νιώθει πολύ τυχερός που έχει στο πλευρό του την αγαπημένη παρουσιάστρια, που του δίνει δύναμη να συνεχίσει και να φτάσει όσο πιο κοντά στον στόχο του… και τις 100.000€. Οι δύο παίκτες παίζουν μαζί, συνεργάζονται, μοιράζονται τις γνώσεις και τις αποφάσεις τους και η στρατηγική, η χημεία και η συνεννόηση γίνονται καθοριστικά στοιχεία σε μία εμπειρία που φέρνει νέες εκπλήξεις και ανατροπές.







Πηγή: tvnea.com