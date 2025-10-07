2025-10-07 14:56:54
Φωτογραφία για Ζημίες 180,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο ΟΣΕ το 2024
Εως το 2027 προβλέπονται έργα αναβάθμισης ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώΒελτιωμένος αλλά «κοκκινισμένος» εξακολουθεί να είναι ο ισολογισμός του ομίλου ΟΣΕ και το 2024, που από το 2025 μετονομάστηκε σε «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος», αποκτώντας νέα ενοποιημένη μορφή. Δέσποινα Κόντηkathimerini.grΓια άλλη μια χρονιά καταγράφηκαν αποχωρήσεις προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις, ενώ για την περίοδο 2021-2027 sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Την Κυριακή εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Την Κυριακή εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
«ISTORIMA»: Κάνει πρεμιέρα στο ΕΡΤnews
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«ISTORIMA»: Κάνει πρεμιέρα στο ΕΡΤnews
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΗΔΗ DOWNLOAD ΤΟ 2024
ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΗΔΗ DOWNLOAD ΤΟ 2024
Ζημιές 62,8 εκατ. ευρώ κατέγραψε πέρυσι η Hellenic Train
Ζημιές 62,8 εκατ. ευρώ κατέγραψε πέρυσι η Hellenic Train
Στις ράγες η Levante Trains: Νέος ανταγωνιστής για την Hellenic Train που οι ζημιές της είναι... στο κόκκινο
Στις ράγες η Levante Trains: Νέος ανταγωνιστής για την Hellenic Train που οι ζημιές της είναι... στο κόκκινο
Φάκελος Συντάξεις: Τα 4 μπόνους με όφελος μέχρι 1000 ευρώ για 2,5 εκατ. συνταξιούχους [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
Φάκελος Συντάξεις: Τα 4 μπόνους με όφελος μέχρι 1000 ευρώ για 2,5 εκατ. συνταξιούχους [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 [πίνακες]
Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 [πίνακες]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΦΣ: Αποκαταστάθηκε η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής αντιγριπικού εμβολίου στο ΣΗΣ
ΠΦΣ: Αποκαταστάθηκε η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής αντιγριπικού εμβολίου στο ΣΗΣ
ΑΝΤ1: Σοβαρές σκέψεις για αλλαγές στην prime time – Τι θα γίνει με τις σειρές;
ΑΝΤ1: Σοβαρές σκέψεις για αλλαγές στην prime time – Τι θα γίνει με τις σειρές;
Αγγελική Ηλιάδη: “Έχω βρεθεί στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη – είναι ψυχοφθόρο”
Αγγελική Ηλιάδη: “Έχω βρεθεί στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη – είναι ψυχοφθόρο”
Μαρίνα Σάττι: Ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από τις καλλιτεχνικές υποχρεώσεις της...
Μαρίνα Σάττι: Ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από τις καλλιτεχνικές υποχρεώσεις της...
Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Δεν έχω κανέναν λόγο να μιλήσω μαζί του, επειδή ...
Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Δεν έχω κανέναν λόγο να μιλήσω μαζί του, επειδή ...