2025-10-07 14:56:54

Εως το 2027 προβλέπονται έργα αναβάθμισης ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώΒελτιωμένος αλλά «κοκκινισμένος» εξακολουθεί να είναι ο ισολογισμός του ομίλου ΟΣΕ και το 2024, που από το 2025 μετονομάστηκε σε «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος», αποκτώντας νέα ενοποιημένη μορφή. Δέσποινα Κόντηkathimerini.grΓια άλλη μια χρονιά καταγράφηκαν αποχωρήσεις προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις, ενώ για την περίοδο 2021-2027 sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ