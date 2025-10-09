2025-10-09 15:27:11
Η Μπέττυ Μαγγίρα ήταν καλεσμένη το πρωί της Πέμπτης (9/1) στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια μίλησε με ειλικρίνεια για τη διακοπή της εκπομπής της «I Love ΣουΚου».

«Ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Δεν αισθάνθηκα κάτι που επέστρεψα στο πλατό. Αν είχα πικρία, δεν θα επέστρεφα στον όμιλο του ΑΝΤ1. Είμαι στον Ρυθμό 9.49. Δεν έχω κάποιο θέμα με το κανάλι. Κάποιοι άνθρωποι πήραν μια απόφαση. Αυτό θα το κρίνει ιστορία, το αν ήταν λάθος η απόφασή τους».

«Αυτή όμως είναι η δουλειά μας. Από τότε έμαθα καλύτερα να χειρίζομαι καλύτερα τον εαυτό μου. Θα μπορούσα να μην είχα δεχτεί τον όρο 1+1, αλλά θέλω και εγώ να φύγω αν δεν νιώσω καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μπέττυ Μαγγίρα, εξηγώντας πως δεν κρατά καμία πικρία από τον ΑΝΤ1.

