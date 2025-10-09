2025-10-09 16:27:58
Φωτογραφία για Σε νέα μέρα το Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;



Το πιο διαδραστικό και συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι-σόου είναι στον ΣΚΑΪ και εσύ έχεις τη δύναμη με την ψήφο σου να ορίσεις την εξέλιξή του! 

Έξυπνες ερωτήσεις και αναπάντεχες απαντήσεις σε μία ζωντανή ψηφοφορία γεμάτη ανατροπές! 

Δύο ομάδες τεσσάρων παικτών πιστεύουν πως ξέρουν πολύ καλά τους Έλληνες - θα επιβεβαιωθούν κερδίζοντας το έπαθλο των 30.000 ευρώ ή θα τα… χάσουν με τις απαντήσεις που θα λάβουν; 

Οι παρουσιαστές-ψηφολέκτες, Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος, με τη μοναδική αμεσότητά τους είναι εκεί για να θέτουν τα ερωτήματα, ενώ οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίζουν, μέσω της ειδικής εφαρμογής, από την άνεση του σπιτιού τους.

Το τηλεπαιχνίδι έρχεται σε νέα μέρα καθώς θα παίζει κάθε Τετάρτη στις 21:00. Η πρεμιέρα του θα γίνει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στον ΣΚΑΪ.



Πηγή: tvnea.com
