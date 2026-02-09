Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι κυβερνητικές διεργασίες για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την Ελλάδα να ετοιμάζεται –σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές– να ανακοινώσει σύντομα μέτρα που θα απαγορεύουν τη χρήση των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών.

Όπως μεταδίδεται, ανώτερη κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Reuters την Τρίτη ότι η απόφαση θεωρείται πλέον ζήτημα χρόνου, σημειώνοντας πως η χώρα βρίσκεται «ένα βήμα πριν» από τις επίσημες ανακοινώσεις.

Την ίδια ημέρα, η Ισπανία γνωστοποίησε ότι προχωρά σε ακόμη πιο αυστηρές ρυθμίσεις, καθώς σχεδιάζει να ορίσει το ηλικιακό όριο χρήσης των κοινωνικών δικτύων στα 16 έτη. Παράλληλα, η ισπανική κυβέρνηση προτίθεται να εισαγάγει νομοθεσία που θα αποδίδει προσωπική ευθύνη στα στελέχη των πλατφορμών για περιστατικά ρητορικής μίσους που εκδηλώνονται μέσω των εφαρμογών τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ελλάδα ακολουθεί την κατεύθυνση που έχουν ήδη επιλέξει χώρες όπως η Αυστραλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Πολωνία και η Ισπανία.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.