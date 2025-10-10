2025-10-10 17:03:07
Φωτογραφία για Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, ηλεκτρικός και τραμ - Θα υπάρξει στάση εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ μεταξύ 09:00 – 17:00
Στην 24ωρη απεργία που προκήρυξαν η ΑΔΕΔΥ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ..ethnos.grΣυγκεκριμένα, θα υπάρξει στάση εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ μεταξύ 09:00 – 17:00 την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.Παράλληλα, η Πανελλήνια sidirodromikanea
«Το Πρωινό» : Ο νικητής απείλησε να καλέσει την αστυνομία: «Έχεις ένα λεπτό…»
«Το Πρωινό» : Ο νικητής απείλησε να καλέσει την αστυνομία: «Έχεις ένα λεπτό…»
Δελτίο τύπου ΦΣΘ: Ξεκινά το PharmaPoint 2025 με επίσημη προσκεκλημένη την Sophia the Robot!
Δελτίο τύπου ΦΣΘ: Ξεκινά το PharmaPoint 2025 με επίσημη προσκεκλημένη την Sophia the Robot!
Μετρό Αθήνας: Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί σε μηχανοδηγό του μετρό
Συντάξεις: Πότε θα δίδεται η προσαύξηση στους εργαζόμενους συνταξιούχους - Τι εξετάζει το υπουργείο Εργασίας [πίνακες]
Προς απέλαση ο Ιρακινός που επιτέθηκε στον μηχανοδηγό του Μετρό στο σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας
Ο πέμπτος συρμός έφτασε — Το Μετρό Θεσσαλονίκης παίρνει μπρος!
Ο Πάνος Ρούτσι σταματά την απεργία πείνας – Έγιναν δεκτά τα αιτήματά του
Αυτή είναι η εκπομπή που σκάει στο καθημερινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
BBC: Χελώνα που είχε δραπετεύσει βρέθηκε να κρύβεται στις γραμμές του τρένου!
Θανάσης Πάτρας: «Θα είναι μια κανονική ψυχαγωγική εκπομπή - Λείπει η ψυχαγωγία από την τηλεόραση»
Ανδρέας Μικρούτσικος: Έχει συμβόλαιο με ΑΝΤ1 και ετοιμάζει για το δεύτερο εξάμηνο...
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (9/10/2025)
