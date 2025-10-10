2025-10-10 17:03:07

Στην 24ωρη απεργία που προκήρυξαν η ΑΔΕΔΥ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ..ethnos.grΣυγκεκριμένα, θα υπάρξει στάση εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ μεταξύ 09:00 – 17:00 την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.Παράλληλα, η Πανελλήνια sidirodromikanea

