Ο Θανάσης Πάτρας, ο Γιώργος Κρικοριάν, η Ναταλία Ανδρικοπούλου και η Άννα Ζηρδέλη αποτελούν τη νέα ομάδα της εκπομπής του OPEN, που σύμφωνα με πληροφορίες θα φέρει τον τίτλο «Ώρα για ψυχαγωγία» και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σύντομα. Οι τρεις πρώτοι συνεργάτες μίλησαν στην κάμερα του Buongiorno για το νέο τους τηλεοπτικό εγχείρημα.



Ο Θανάσης Πάτρας τόνισε πως η ψυχαγωγία επιστρέφει εκεί που ανήκει. «Δεν είναι η πρώτη φορά βλέπων την υπόλοιπη ομάδα. Θα είναι μια κανονική ψυχαγωγική εκπομπή. Θα φωτίσουμε τα καλά πράγματα που συμβαίνουν. Λείπει η ψυχαγωγία από την τηλεόραση. Όλα χρειάζονται. Τώρα θέλω να κάνω αυτό», είπε χαρακτηριστικά.



Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κρικοριάν υπογράμμισε την αισιοδοξία και τη χημεία της ομάδας. «Η Άννα Ζηρδέλη είναι εξαιρετική. Θέλουμε να δώσουμε έναν τόνο αισιοδοξίας χωρίς να είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Αν αγχώνεται πολύ με τον ανταγωνισμό καλύτερα να κάθεσαι στο σπίτι σου», ανέφερε με χιούμορ.



Η Ναταλία Ανδρικοπούλου εξήγησε γιατί είπε το «ναι» στο νέο αυτό project. «Ο Θανάσης Πάτρας είναι ο βασικός λόγος που δέχτηκα αυτή την πρόταση. Θα είναι μία κανονική εκπομπή, όχι telemarketing. Δεν είναι και λίγοι αυτοί που χρειάζονται συμφιλίωση», σημείωσε.



