2025-10-10 12:51:13
Ο Θανάσης Πάτρας, ο Γιώργος Κρικοριάν, η Ναταλία Ανδρικοπούλου και η Άννα Ζηρδέλη αποτελούν τη νέα ομάδα της εκπομπής του OPEN, που σύμφωνα με πληροφορίες θα φέρει τον τίτλο «Ώρα για ψυχαγωγία» και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σύντομα. Οι τρεις πρώτοι συνεργάτες μίλησαν στην κάμερα του Buongiorno για το νέο τους τηλεοπτικό εγχείρημα.

Ο Θανάσης Πάτρας τόνισε πως η ψυχαγωγία επιστρέφει εκεί που ανήκει. «Δεν είναι η πρώτη φορά βλέπων την υπόλοιπη ομάδα. Θα είναι μια κανονική ψυχαγωγική εκπομπή. Θα φωτίσουμε τα καλά πράγματα που συμβαίνουν. Λείπει η ψυχαγωγία από την τηλεόραση. Όλα χρειάζονται. Τώρα θέλω να κάνω αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κρικοριάν υπογράμμισε την αισιοδοξία και τη χημεία της ομάδας. «Η Άννα Ζηρδέλη είναι εξαιρετική. Θέλουμε να δώσουμε έναν τόνο αισιοδοξίας χωρίς να είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Αν αγχώνεται πολύ με τον ανταγωνισμό καλύτερα να κάθεσαι στο σπίτι σου», ανέφερε με χιούμορ.

Η Ναταλία Ανδρικοπούλου εξήγησε γιατί είπε το «ναι» στο νέο αυτό project. «Ο Θανάσης Πάτρας είναι ο βασικός λόγος που δέχτηκα αυτή την πρόταση. Θα είναι μία κανονική εκπομπή, όχι telemarketing. Δεν είναι και λίγοι αυτοί που χρειάζονται συμφιλίωση», σημείωσε.

Πηγή: tvnea.com
«Η Ζωή σου Όλη», η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Σολωμού: «Δεν θα ξαναδείτε το “Μαρία τη Νύχτα” στην τηλεόραση, ήταν...»
Μετά την Μπέττυ Μαγγίρα παγώνει και την εκπομπή του Ρουβά η ΕΡΤ
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Συρίγος αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή, δεν είχε την τηλεοπτική εμπειρία να αντιδράσει»
Ο Στράτος Τζώρτζογλου επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από τη νέα σειρά της ΕΡΤ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (9/10/2025)
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 9/10/2025
Μετρό Αθήνας: Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί σε μηχανοδηγό του μετρό
«Η Ζωή σου Όλη», η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Μάχη σώμα με σώμα στη late night ζώνη
