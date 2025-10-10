Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2025







PHARMA point 2025: Επίσημη προσκεκλημένη η Sophia the Robot, το πιο διάσημο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο

Η Sophia the Robot, το πιο διάσημο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης (AI) στον κόσμο, είναι η επίσημη προσκεκλημένη στο φετινό PHARMA point 2025, το μεγαλύτερο φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση της Βόρειας Ελλάδας, που διοργανώνει στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2025, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, από τις 13:15-14:15, θα συμμετάσχει σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τη φαρμακευτική φροντίδα», απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με την επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο του φαρμάκου και της φαρμακευτικής φροντίδας.







Η επίσημη τελετή έναρξης του συνεδρίου με κεντρικό θέμα «25 χρόνια PHARMA point: Με τη Sophia του χθες... οραματιζόμαστε το μέλλον», θα γίνει αύριο Σάββατο, στις 20:00, στη συνεδριακή αίθουσα του «Ι. Βελλίδης», με ομιλία από τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιο Ευγενίδη. Το «παρών» θα δώσουν εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι φορέων της φαρμακευτικής αγοράς, φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακείου και φοιτητές Φαρμακευτικής.







Επίσης θα βραβευτούν οι....







.... φοιτητές που εισήχθησαν με την καλύτερη βαθμολογία στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ το 2025 από το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ και θα απονεμηθούν υποτροφίες από τον ΦΣΘ σε παιδιά φαρμακοποιών που εισήχθησαν σε ΑΕΙ το 2025, ενώ θα τιμηθούν οι φαρμακοποιοί που συνταξιοδοτήθηκαν το 2024.







Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ, του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, του Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών.







Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει θέματα που άπτονται των νέων επιστημονικών δεδομένων στον τομέα της φαρμακευτικής επιστήμης και των τελευταίων εξελίξεων σε επαγγελματικά ζητήματα που απασχολούν τους φαρμακοποιούς, πάντα με γνώμονα την καλύτερη προσέγγιση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών.







Παράλληλα με το συνέδριο θα λειτουργήσει και έκθεση στην οποία συμμετέχουν φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής και γενικότερα εταιρείες που απευθύνονται στα φαρμακεία.







Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου και να κάνετε την εγγραφή σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.pharmapoint.gr/





