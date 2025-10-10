2025-10-10 16:35:20
Ένα απρόσμενο σκηνικό συνέβη στο φινάλε της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όταν ο Γιώργος Λιάγκας κάλεσε έναν τυχερό τηλεθεατή από την Καβάλα, τον Νίκο, για να του ανακοινώσει ότι κέρδισε το αυτοκίνητο που κληρώθηκε.

Αρχικά, η επικοινωνία δεν πήγε και πολύ καλά. Ο Νίκος, μπερδεμένος από την ξαφνική κλήση, δεν κατάλαβε ποιος τον καλούσε και ρώταγε επίμονα:

«Ποιος είναι;»

Ο παρουσιαστής θέλησε να του κάνει πλάκα πριν του ανακοινώσει τα ευχάριστα, ρωτώντας μεταξύ άλλων:

«Τι κάνεις; Πού σε πετυχαίνω; Αυτοκίνητο έχεις;»

Ωστόσο, δεν έπεισε τον 42χρονο άνδρα, ο οποίος ένιωσε πως η κατάσταση γινόταν περίεργη.

Σε μια στιγμή έντασης, ο Νίκος απείλησε να καλέσει την αστυνομία, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ποιος είναι; Δεν μου απαντάς. Αρχίζεις και γίνεσαι περίεργος, θα στο κλείσω. Έχεις ένα λεπτό να μου πεις ποιος είσαι, αλλιώς θα καλέσω την αστυνομία. Είστε αστείοι και γελάτε;»

Αμέσως μετά, τους έκλεισε το τηλέφωνο.

Λίγα λεπτά αργότερα, η παραγωγή κάλεσε ξανά τον τυχερό, με τον Γιώργο Λιάγκα να του ανακοινώνει αυτή τη φορά απευθείας ότι κερδίζει το αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ.

Η αντίδραση του Νίκου ήταν αφοπλιστική:

«Τώρα αλήθεια λέτε; Είμαι από την Καβάλα. Χίλια συγγνώμη, απλά είμαι σε πολύ περίεργη φάση γιατί είχα έναν άρρωστο στο σπίτι. Είμαι 42 χρονών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.»

Ένα απρόσμενο και ταυτόχρονα ευτυχές φινάλε για το «Πρωινό», που δεν θα ξεχάσει εύκολα ούτε ο παρουσιαστής ούτε ο τυχερός από την Καβάλα!



Πηγή: tvnea.com
