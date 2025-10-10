2025-10-10 12:51:12
Φωτογραφία για Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (9/10/2025)
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον. 

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

 





Πηγή: tvnea.com
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 9/10/2025
Ανδρέας Μικρούτσικος: Έχει συμβόλαιο με ΑΝΤ1 και ετοιμάζει για το δεύτερο εξάμηνο...
Ανδρέας Μικρούτσικος: Έχει συμβόλαιο με ΑΝΤ1 και ετοιμάζει για το δεύτερο εξάμηνο...
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 9/10/2025
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (8/10/2025)
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 8/10/2025
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/10/2025)
Μετρό Αθήνας: Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί σε μηχανοδηγό του μετρό
«Η Ζωή σου Όλη», η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Μάχη σώμα με σώμα στη late night ζώνη
Κωνσταντινόπουλος: Ανάγκη επαναλειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου στην Πελοπόννησο αντί της μετατροπής του σε ποδηλατόδρομο
Θα ανακάμψει ο σιδηρόδρομος;
