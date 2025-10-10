2025-10-10 12:51:13
Φωτογραφία για Ανδρέας Μικρούτσικος: Έχει συμβόλαιο με ΑΝΤ1 και ετοιμάζει για το δεύτερο εξάμηνο...
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η ομάδα του Buongiorno σχολίασαν το παρασκήνιο που αφορά την επικείμενη επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην εκπομπή, ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποκάλυψε ότι πρόσφατα δείπνησε με την Κατερίνα Καραβάτου και μοιράστηκε on air μέρος όσων συζήτησαν.

Αρχικά, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αναρωτήθηκε: «Κανένας δεν κατάλαβε αφού έκανε τέτοια ποσοστά το καλοκαίρι, πώς δεν είναι στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1».

Τότε, ο Ανδρέας Μικρούτσικος πήρε τον λόγο και δήλωσε τα εξής: «Εγώ δε βγαίνω έξω, βγήκα μια φορά και έφαγα μαζί της. Της έθεσε όλα τα ερωτήματα και μου απάντησε, αν ήταν αρνητικά δε θα έλεγα, είναι θετικά. Ήταν δεσμευμένο το κανάλι, είχε κλείσει με την Ελένη Τσολάκη και κατά τη γνώμη της και μου το υπογράμμισε σωστά, και είπε: ‘έπρεπε να την παρκάρει επειδή πήγαμε εμείς καλά;’. Από την άλλη μεριά μου είπε ότι το κανάλι και με την εκπομπή που της έδωσε και με τις υποσχέσεις της έχει φερθεί άψογα. Η Κατερίνα μπορεί να είναι αίολη, αλλά είναι ικανοποιημένη. Χάρηκε για το καλοκαιρινό και περιμένει γι’ αυτό που θα γίνει. Έχει συμβόλαιο και ετοιμάζει για το δεύτερο εξάμηνο».

Πηγή: tvnea.com
