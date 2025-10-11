botanologia

...και ίσως με ρωτήσετε - μα τι δουλειά έχει η κβαντική φυσική με την βοτανολογία;και θα απαντούσα:-. πολύ καλή ερώτηση και πιο βαθιά απ’ όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά καιη σύντομη απάντησή μου --. όχι απαραίτητα, αλλά μπορεί να έχει αξία, ανάλογα με το ενδιαφέρον και τον τρόπο σκέψης μας!Η κβαντική φυσική, με τα ηλεκτρόνια, τα κύματα πιθανότητας και την αρχή της αβεβαιότητας, δεν παίζει άμεσο ρόλο με τα βότανα, με τις ιδιότητές τους, τις δράσεις του Αξίζει όμως να μαθαίνουμε από πάθος!Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία και μου αρέσει να μαθαίνω!Και όταν αναρωτιέμαι "τι είναι η πραγματικότητα", τότε η κβαντική φυσική μου ανοίγει εντελώς νέους ορίζοντες.Δεν μαθαίνω "κάτι" για να το "χρησιμοποιήσω" πρακτικά.Όσον αφορά την κβαντική, η κατανόηση βασικών αρχών, όπως ότι ένα σωματίδιο μπορεί να είναι σε δύο καταστάσεις ταυτόχρονα ή η κβαντική διεμπλοκή ή κβαντικός εναγκαλισμός, το φαινόμενο της κβαντομηχανικής όπου δύο ή περισσότερα σωματίδια συνδέονται τόσο στενά ώστε να περιγράφονται ως ένα ενιαίο σύστημα, ακόμα και αν χωρίζονται από μεγάλες αποστάσεις και που η μέτρηση μιας ιδιότητας (π.χ. spin) του ενός σωματιδίου επηρεάζει στιγμιαία την ιδιότητα του άλλου, ανεξάρτητα από την απόσταση που τα χωρίζει, αλλάζει τη φιλοσοφική μου θεώρηση για τη ζωή, τον κόσμο, το χάος και την τάξη.Δεν βλέπω τον κόσμο χωρισμένο σε "επιστήμονες",σε εργάτες,σε υπαλλήλους,σε χωρικούς, αλλά σε ανθρώπους που μένουν περίεργοι και άλλους που τα παρατάνε.Όταν το μυαλό μου μού λέει "θέλω να καταλάβω πώς λειτουργεί ο κόσμος", δεν το αγνοώ, ανεξάρτητα από το επάγγελμά μου.Έτσι, πάντα όταν έχω όρεξη, βρίσκω πάντα τον χρόνο για να μαθαίνω και να γνωρίζω, έστω και σαν πνευματική άσκηση.Και βέβαια όταν το μυαλό μας εξασκείται να σκέφτεται με κβαντική "ευλυγισία", γίνεται ακόμα καλύτερο στο να λύνει οποιοδήποτε πρόβλημα.-. 5 βασικά και επιγραμματικά σημεία που γνωρίζουμε για την κβαντική φυσική1. Τα σωματίδια συμπεριφέρονται και σαν κύματα.Ένα ηλεκτρόνιο, π.χ., μπορεί να "περάσει" από δύο σχισμές ταυτόχρονα - αυτό δείχνει ότι έχει κυματική φύση.2. Η θέση και η ταχύτητα δεν μπορούν να μετρηθούν ταυτόχρονα με ακρίβεια.η Αρχή της Αβεβαιότητας του Heisenberg, όσο πιο καλά ξέρεις το ένα, τόσο πιο αβέβαιο είναι το άλλο.3. Η παρατήρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα.Μέχρι να "δεις" ένα σωματίδιο, βρίσκεται σε πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα/υπέρθεσηΗ μέτρηση το "αναγκάζει" να διαλέξει μία.4. Τα σωματίδια μπορούν να συνδεθούν "τηλεπαθητικά"Κβαντική διεμπλοκή - Ό,τι πάθει το ένα, επηρεάζει ακαριαία το άλλο, ακόμα κι αν βρίσκονται σε τεράστια απόσταση.5. Ο κόσμος σε μικρή κλίμακα είναι πιθανοκρατικός, όχι απόλυτος.Δεν μπορούμε να πούμε τι θα συμβεί, μόνο πόσο πιθανό είναι να συμβεί κάτι.- ntinaa/thaliaΚαι τώρα ένα πολύ καλό άρθρο που διάβασα στο pencilonthemoon.grΔοκιμάζοντας τα όρια της αντίληψης μας, η Κβαντική Φυσική είναι μία θεωρία η στοιχειοθέτηση της οποίας βασίζεται –μεταξύ άλλων– σε «πακέτα» ενέργειας, κύματα και δισυπόστατα σωματίδια, καθώς και μία ζωντανή-νεκρή γάτα."Όσοι δεν σοκάρονται όταν έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την κβαντική θεωρία δεν την έχουν καταλάβει": Η δήλωση αυτή αποδίδεται στον Νιλς Μπορ, δημιουργό της πρώτης κβαντικής θεωρίας του ατόμου και εκ των θεμελιωτών της Κβαντικής Φυσικής.Εάν λοιπόν, ένας από τους μεγαλύτερους ερευνητές της θεωρητικής Φυσικής όλων των εποχών θεωρεί ότι η Κβαντική Φυσική δεν είναι "παίξε-γέλασε", ποιοι είμαστε εμείς να διαφωνήσουμε;Ειδικότερα, όταν κάποια από τα σημεία κλειδιά κατανόησής της περιλαμβάνουν διακριτά πακέτα ενέργειας, κύματα και δισυπόστατα σωματίδια, μία ζωντανή-νεκρή γάτα και πολλαπλά σύμπαντα;1. Ο κβαντικός κόσμος έχει πολλά κοινά με τα παπούτσιαΟ βρετανός ερευνητής Κόλιν Στούαρτ παρομοιάζει τον κβαντικό κόσμο με την αγορά παπουτσιών:Δεν μπορείτε απλώς να πάτε σε ένα κατάστημα και να επιλέξετε παπούτσια που ταιριάζουν ακριβώς στα πόδια σας.Μπορείτε ωστόσο, να επιλέξετε ανάμεσα σε ζεύγη που πωλούνται σε προκαθορισμένα μεγέθη.Το ίδιο ισχύει και στην Κβαντική Φυσική.Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, άλλωστε, κέρδισε το βραβείο Νόμπελ όταν απέδειξε ότι η ενέργεια είναι «"κβαντισμένη".Ακριβώς όπως μπορείτε να αγοράσετε παπούτσια μόνο σε πολλαπλάσια ενός μεγέθους, έτσι και η ενέργεια εκπέμπεται και απορροφάται σε διακριτά πακέτα που ονομάζονται "κβάντα" — εξ ου και η ονομασία Κβαντική Φυσική.2. Στην Κβαντική Φυσική τα σωματίδια μπορεί να είναι και κύματαΟ σερ Τζόζεφ Τζον Τόμσον το 1906 τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής για την ανακάλυψή του ότι τα ηλεκτρόνια είναι σωματίδια.Από την άλλη, το 1937 ο γιος του, Τζορτζ κέρδισε το ίδιο βραβείο αποδεικνύοντας ότι τα ηλεκτρόνια είναι κύματα.Ποιος είχε δίκιο;Η απάντηση είναι:Και οι δύο!Η ερμηνεία βρίσκεται πίσω από μία θεμελιώδη έννοια της Κβαντικής Φυσικής, τον "κυματοσωματιδιακό δυϊσμό"Αυτή η δυαδικότητα κύματος-σωματιδίου ισχύει παραδείγματος χάρη για το φως:Ανάλογα με την περίσταση το προσεγγίζουμε είτε ως ηλεκτρομαγνητικό κύμα, είτε ως δέσμη σωματιδίων που ονομάζονται φωτόνια.3. Στον κόσμο των κβάντα μία γάτα μπορεί να είναι και ζωντανή και νεκρή ταυτόχροναΌχι, δεν πρόκειται για μία γάτα-ζόμπι, ωστόσο, η δυαδικότητα κύματος-σωματιδίου την οποία προαναφέραμε αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός ακόμη θεμελιώδους φαινομένου της Κβαντικής Φυσικής:Της Κβαντικής Υπέρθεσης.Με (πολύ) απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι στον κβαντικό κόσμο ένα αντικείμενο μπορεί να υπάρχει σε πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα.Παραδείγματος χάρη, ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να βρίσκεται την ίδια στιγμή και "εδώ" και "εκεί", ενώ θα αποκτήσει μια συγκεκριμένη θέση μόνο όταν ανιχνεύσουμε την παρουσία του.Στο πλαίσιο αυτό, η Κβαντική Φυσική φαίνεται να ασχολείται με τις πιθανότητες:Είναι ενδεικτικό άλλωστε ότι ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, δεν σταμάτησε ποτέ να αμφισβητεί τις βάσεις της με ρήσεις όπως «ο θεός δεν παίζει ζάρια με το σύμπαν».Από την άλλη, ο Έρβιν Σρέντιγκερ, ένας από τους πλέον σημαντικούς και διακεκριμένους επιστήμονες του 20ου αιώνα, θέλησε να αναδείξει τη διαφορά της θεωρητικής και της Κβαντικής Φυσικής, τη διαφορά στη μελέτη του μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου με ένα νοητικό πείραμα που ονομάστηκε "η γάτα του Schrödinger"Βάσει του πειράματος, μέσα σε ένα κουτί βρίσκεται μια γάτα και ένας μηχανισμός που ενδέχεται να τη σκοτώσει.Μέχρι να ανοίξουμε το κουτί, θεωρούμε ότι η γάτα είναι ζωντανή-νεκρή.Βεβαίως, η γάτα δεν μπορεί να είναι ζόμπι, απλώς εμείς δεν γνωρίζουμε τι από τα δύο συμβαίνει, μόνο και μόνο επειδή το κουτί είναι κλειστό.Έτσι, και στον μικρόκοσμο, τα άτομα και τα σωματίδια διέπονται από τους κανόνες της κβαντικής μηχανικής, κατά τους οποίους πολλές διαφορετικές πιθανές καταστάσεις μπορούν να συνυπάρχουν ταυτόχρονα, μέχρι να πραγματοποιήσουμε την παρατήρησή μας.4. Οι κβαντικοί κόσμοι είναι πολλοί (;)Η ιδέα ότι μόλις επιλέξουμε να πραγματοποιήσουμε την παρατήρησή μας, πάει, τέλειωσε, τα μάθαμε όλα, δεν είναι η μοναδική ερμηνεία του κβαντικού σύμπαντος.Υπάρχουν και οι υποστηρικτές των "πολλών κόσμων", σύμφωνα με τους οποίους δεν τίθεται θέμα επιλογής.Αντίθετα, τη στιγμή της παρατήρησης, η πραγματικότητα διασπάται σε δύο αντίγραφα του εαυτού της:Ένα στο οποίο βιώνουμε το αποτέλεσμα Α και ένα άλλο όπου παρατηρούμε να ξεδιπλώνεται το αποτέλεσμα Β.Ενώ λοιπόν η πρώτη ερμηνεία προβάλλει την άποψη ότι τίποτα δεν είναι πραγματικό μέχρι να παρατηρηθεί, η θεωρία των "πολλών κόσμων" υποστηρίζει ότι όλα τα κβαντικά ενδεχόμενα είναι πραγματικά και λαμβάνουν χώρα σε ισάριθμους κόσμους.Δεν υπάρχει επομένως ένα μέλλον, αλλά πολλά μέλλοντα, όσα και τα δυνατά ενδεχόμενα μίας απόφασης.Το τελικό αποτέλεσμα όλων των διακλαδούμενων επιλογών είναι πληθώρα κόσμων που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.5. Μία "μυστηριώδης δράση από απόσταση" στον κόσμο των κβάνταΤο φαινόμενο της "μυστηριώδους δράσης από απόσταση" προτάθηκε από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν και τους συνεργάτες του, στην προσπάθειά του να καταδείξει πως η Κβαντική Φυσική δεν αποτελεί μία πλήρη περιγραφή της πραγματικότητας.Σύμφωνα με αυτό το φαινόμενο, όταν δύο υποατομικά σωματίδια ή κάποιες ομάδες σωματιδίων δημιουργούνται ταυτόχρονα και αλληλεπιδρούν στενά, τότε μεταξύ τους δημιουργείται μια παράδοξα μόνιμη σχέση, η οποία μετέπειτα ονομάστηκε "κβαντική διεμπλοκή"Η μελέτη του φαινομένου οδήγησε τους επιστήμονες σε δύο συμπεράσματα:Αφενός, ότι υπό ορισμένες συνθήκες, οι πληροφορίες μπορούν να ταξιδεύουν μεταξύ τους με άπειρη ταχύτητα, μεγαλύτερη και από του φωτός, κάτι που ο Αϊνστάιν θεωρούσε αδύνατο.Αφετέρου, ότι στην πραγματικότητα, δεν είχαν να κάνουν πλέον με δύο ανεξάρτητα και απομακρυσμένα μεταξύ τους σωματίδια, αλλά με ένα και μοναδικό, εφόσον, μετρώντας παραδείγματος χάρη κάποια ιδιότητα του ενός, μεταβαλλόταν ανάλογα η αντίστοιχη ιδιότητα και του δεύτερου!