2025-10-10 19:00:05
Φωτογραφία για Εντυπωσιακή άνοδος επισκεψιμότητας για το Tvnea.com τον Σεπτέμβριο
Ο Σεπτέμβριος αποτέλεσε έναν από τους πιο επιτυχημένους μήνες για το Tvnea.com, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του SimilarWeb, η επισκεψιμότητα του site σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο 42,82% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, το μεγαλύτερο ποσοστό της επισκεψιμότητας προήλθε από κινητές συσκευές 67,21%, ενώ το 32,79% των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε μέσω υπολογιστών, δείχνοντας τη δυναμική του site σε όλες τις πλατφόρμες.

Η σημαντική αυτή αύξηση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του κοινού στο Tvnea.com, το οποίο παραμένει πιστό στη δέσμευσή του για έγκυρη, άμεση και ποιοτική ενημέρωση γύρω από την τηλεόραση, τα media και τη showbiz.

Το Tvnea.com θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, προσφέροντας καθημερινά αξιόπιστο περιεχόμενο, αποκλειστικές ειδήσεις, απόψεις και πλήρη κάλυψη της τηλεοπτικής επικαιρότητας.

 Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεχή στήριξη και εμπιστοσύνη σας!

Συνεχίζουμε Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μ. Πλειώνης: Ανθρωπόκαινος και Μέλλον της Ανθρωπότητας: Τέλος του Homo sapiens ή μετάβαση στον Homo stellaris;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μ. Πλειώνης: Ανθρωπόκαινος και Μέλλον της Ανθρωπότητας: Τέλος του Homo sapiens ή μετάβαση στον Homo stellaris;
Γιατί καθυστερεί η διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιατί καθυστερεί η διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το Σαββατοκύριακο με τον Μάνεσης και η Γερμανού πρωταγωνιστές στον πίνακα τηλεθέασης τον Σεπτέμβριο
Το Σαββατοκύριακο με τον Μάνεσης και η Γερμανού πρωταγωνιστές στον πίνακα τηλεθέασης τον Σεπτέμβριο
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Νέες Κυκλοφορίες τον Σεπτέμβριο στο Netflix
Νέες Κυκλοφορίες τον Σεπτέμβριο στο Netflix
Καλώς ήρθες στο νέο TVNEA.COM – εκεί όπου η τηλεόραση συναντά την είδηση!
Καλώς ήρθες στο νέο TVNEA.COM – εκεί όπου η τηλεόραση συναντά την είδηση!
«Στην πίεση»: Γρήγορος ρυθμός και εντυπωσιακή εικόνα στο νέο τηλεπαιχνίδι με την Ευγενία Σαμαρά
«Στην πίεση»: Γρήγορος ρυθμός και εντυπωσιακή εικόνα στο νέο τηλεπαιχνίδι με την Ευγενία Σαμαρά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΦΣ: Ξεκινούν οι εγγραφές για την δωρεάν εκπαίδευση των φαρμακοποιών στα πιστοποιημένα σεμινάρια του Health Hub
ΠΦΣ: Ξεκινούν οι εγγραφές για την δωρεάν εκπαίδευση των φαρμακοποιών στα πιστοποιημένα σεμινάρια του Health Hub
Δελτίο τύπου ΦΣΘ: Ξεκινά το PharmaPoint 2025 με επίσημη προσκεκλημένη την Sophia the Robot!
Δελτίο τύπου ΦΣΘ: Ξεκινά το PharmaPoint 2025 με επίσημη προσκεκλημένη την Sophia the Robot!
Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, ηλεκτρικός και τραμ - Θα υπάρξει στάση εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ μεταξύ 09:00 – 17:00
Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, ηλεκτρικός και τραμ - Θα υπάρξει στάση εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ μεταξύ 09:00 – 17:00
«Το Πρωινό» : Ο νικητής απείλησε να καλέσει την αστυνομία: «Έχεις ένα λεπτό…»
«Το Πρωινό» : Ο νικητής απείλησε να καλέσει την αστυνομία: «Έχεις ένα λεπτό…»
Αυτή είναι η εκπομπή που σκάει στο καθημερινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
Αυτή είναι η εκπομπή που σκάει στο καθημερινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ