2025-10-10 19:00:05

Ο Σεπτέμβριος αποτέλεσε έναν από τους πιο επιτυχημένους μήνες για το Tvnea.com, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του SimilarWeb, η επισκεψιμότητα του site σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο 42,82% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.



Συνολικά, το μεγαλύτερο ποσοστό της επισκεψιμότητας προήλθε από κινητές συσκευές 67,21%, ενώ το 32,79% των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε μέσω υπολογιστών, δείχνοντας τη δυναμική του site σε όλες τις πλατφόρμες.



Η σημαντική αυτή αύξηση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του κοινού στο Tvnea.com, το οποίο παραμένει πιστό στη δέσμευσή του για έγκυρη, άμεση και ποιοτική ενημέρωση γύρω από την τηλεόραση, τα media και τη showbiz.



Το Tvnea.com θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, προσφέροντας καθημερινά αξιόπιστο περιεχόμενο, αποκλειστικές ειδήσεις, απόψεις και πλήρη κάλυψη της τηλεοπτικής επικαιρότητας.



Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεχή στήριξη και εμπιστοσύνη σας!



Συνεχίζουμε Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ