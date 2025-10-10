2025-10-10 20:16:35

Τελέστηκε στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου, που βρίσκεται εντός του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός προς τιμήν του εορτάζοντα Αγίου που φέρει το όνομά του.Ο αρχιμανδρίτης Πάτερ Διονύσιος με Ιερείς της Μητροπόλεως Νεαπολέως και Σταυρουπόλεως τελέσαν το Πανηγυρικό Εσπερινό με αρτοκλασίαΟ Πάτερ Διονύσιος στην ομιλία του αναφέρθηκε στο βίο και στο έργο του sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ