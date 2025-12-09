2025-12-09 13:26:04
Φωτογραφία για Αποκάλυψη Ουγγαρέζου: «Με έκοψαν από το εορταστικό show του The Voice γιατί είχα βρίσει την Acun Medya για το χάρτη»
Σε μία απρόσμενη αποκάλυψη προχώρησε σήμερα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στον αέρα του Buongiorno, αναφερόμενος στις σχέσεις του ΣΚΑΪ με την Acun Medya.

Η συζήτηση του πάνελ περιστράφηκε γύρω από τα πρόσωπα της τηλεόρασης που θα συμμετάσχουν στο εορταστικό show του The Voice. Τότε ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως ανάμεσα στα ονόματα που προτάθηκαν ήταν και το δικό του. Ωστόσο, όπως είπε, τελικά «κόπηκε», επειδή στο παρελθόν είχε μιλήσει αρνητικά για την Acun Medya, με αφορμή τον χάρτη του Survivor που εμφάνιζε ελληνικά νησιά ως τμήμα της τουρκικής επικράτειας.

«Και επίσης είπαν και εμένα, αλλά με απέρριψαν γιατί είχα βρίσει την Acun για το χάρτη. Οπότε, είναι παράσημο, δεν πειράζει!», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Η Φαίη Σκορδά του είπε: «Αυτά είναι χαζά».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε: «Άσε ρε Φαίη, που είναι χαζά… Το πας το στοίχημα; Λέω κάτι δημόσια χωρίς να το ξέρω σίγουρα; 100% ήταν αυτός ο λόγος. Και καλά έκαναν οι άνθρωποι. Δεν πειράζει, εγώ χαίρομαι που με φάγανε γι’ αυτό το λόγο, είναι τιμή μου».

Πηγή: tvnea.com
