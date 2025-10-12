2025-10-12 23:46:00

...όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο μου η διατροφική αξία του μαϊντανού είναι μάλλον υποτιμημένη και πολλοί από εμάς νομίζουν ότι έχει ρόλο διακοσμητικό στα πιάτα μας.



Δεν είναι όμως έτσι.



Ας δούμε κάποιες από τις δράσεις του, πριν δούμε όλες τις πληροφορίες αυτού του διατροφικού “θησαυρού”



Ο μαϊντανός βοηθά στην πρόληψη των λίθων στα νεφρά μειώνοντας τις εναποθέσεις οξαλικού ασβεστίου* και εξισορροπώντας τα επίπεδα pH στα ούρα.



Μελέτες έχουν δείξει ότι το εκχύλισμα μαϊντανού μπορεί να υποστηρίξει σημαντικά τη διήθηση των νεφρών και να μειώσει το οξειδωτικό στρες στους νεφρικούς ιστούς.



Με πιο απλά λόγια ο μαϊντανός δίνει στα νεφρά μας ένα διάλειμμα από την “υπερωριακή εργασία τους” ...συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/o-maintanos-kai-ta-nefra-mas/



