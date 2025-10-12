2025-10-12 23:46:00
...όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο μου η διατροφική  αξία του μαϊντανού  είναι μάλλον υποτιμημένη και πολλοί από εμάς νομίζουν ότι έχει ρόλο διακοσμητικό στα πιάτα μας.

Δεν είναι όμως έτσι.

Ας δούμε κάποιες από τις δράσεις του, πριν δούμε όλες τις πληροφορίες αυτού του διατροφικού “θησαυρού”

Ο μαϊντανός βοηθά στην πρόληψη των λίθων στα νεφρά μειώνοντας τις εναποθέσεις οξαλικού ασβεστίου* και εξισορροπώντας τα επίπεδα pH στα ούρα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι το εκχύλισμα μαϊντανού μπορεί να υποστηρίξει σημαντικά τη διήθηση των νεφρών και να μειώσει το οξειδωτικό στρες στους νεφρικούς ιστούς. 

Με πιο απλά λόγια ο μαϊντανός δίνει στα νεφρά μας ένα διάλειμμα από την “υπερωριακή εργασία τους” ...συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/o-maintanos-kai-ta-nefra-mas/
Μαϊντανός και πως ετοιμάζω ένα γρήγορο και αναζωογονητικό φυσικό ρόφημα
Πώς θα αποφύγετε τις πέτρες στα νεφρά; Τι ΔΕΝ πρέπει να τρώτε;
Ήπιε 12 ενεργειακά ποτά σε 10 λεπτά: Το πάγκρεας άρχισε να χωνεύεται και έκλεισαν τα νεφρά του (βίντεο)
Προσοχή: Προειδοποίηση ΕΟΦ για φάρμακα που προκαλούν σοβαρές βλάβες σε νεφρά και γαστρεντερικό
Οι δράσεις των βοτάνων: Μαϊντανός και αγριοράδικο, δύο ισχυρά τονωτικά βότανα
Νέα ένταση στη συνεργασία Γιώργου Κουρδή – ΣΚΑΪ...
Τζόυς Ευείδη: Δεν έχω καμία πρόταση για τηλεόραση - Ντρέπομαι πάρα πολύ να πάρω να ζητήσω δουλειά...
Εμβόλια COVID-19: Γιατί η ανοσία δεν διαρκεί το ίδιο σε όλους τους εμβολιασμένους;
Τα 14 έργα που τρέχουν οι «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας»
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικού προβλήματος.
