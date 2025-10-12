2025-10-12 19:32:12

Η Τζόυς Ευείδη ρωτήθηκε για την απουσία της από την τηλεόραση και εξήγησε πως ο λόγος είναι ότι δεν δέχεται προτάσεις για συμμετοχή σε τηλεοπτικές σειρές. Παρότι, όπως τόνισε, δεν θέλει να γκρινιάζει και αποδέχεται αυτή την πραγματικότητα, παραδέχτηκε ότι της λείπει η τηλεόραση και θα ήθελε να επιστρέψει σύντομα σε κάποιο τηλεοπτικό εγχείρημα.



«Δεν έχω καμία πρόταση για τηλεόραση, δεν είναι παράπονο, αλλά μια πραγματικότητα. Προφανώς δεν περνάει η μπογιά μου. Προτιμώ να μου κοπεί το χέρι από το να πάρω να ζητήσω δουλειά. Δεν μπορώ. Ντρέπομαι πάρα πολύ», σχολίασε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Κυριακή 12η Οκτωβρίου.



Το να δουλεύει σε μια τηλεοπτική παραγωγή είναι κάτι που της λείπει. Γι' αυτό θα ήταν πολύ θετική σε μια πρόταση για κάποιο σίριαλ. «Μου λείπει η τηλεόραση, μια καλή δουλειά, με καλούς συναδέλφους, με ωραίο κείμενο. Οι ομαδικές δουλειές μου αρέσουν πολύ», ανέφερε.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ