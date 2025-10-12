2025-10-12 19:32:12
Φωτογραφία για Τζόυς Ευείδη: Δεν έχω καμία πρόταση για τηλεόραση - Ντρέπομαι πάρα πολύ να πάρω να ζητήσω δουλειά...
Η Τζόυς Ευείδη ρωτήθηκε για την απουσία της από την τηλεόραση και εξήγησε πως ο λόγος είναι ότι δεν δέχεται προτάσεις για συμμετοχή σε τηλεοπτικές σειρές. Παρότι, όπως τόνισε, δεν θέλει να γκρινιάζει και αποδέχεται αυτή την πραγματικότητα, παραδέχτηκε ότι της λείπει η τηλεόραση και θα ήθελε να επιστρέψει σύντομα σε κάποιο τηλεοπτικό εγχείρημα.

«Δεν έχω καμία πρόταση για τηλεόραση, δεν είναι παράπονο, αλλά μια πραγματικότητα. Προφανώς δεν περνάει η μπογιά μου. Προτιμώ να μου κοπεί το χέρι από το να πάρω να ζητήσω δουλειά. Δεν μπορώ. Ντρέπομαι πάρα πολύ», σχολίασε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Κυριακή 12η Οκτωβρίου.

Το να δουλεύει σε μια τηλεοπτική παραγωγή είναι κάτι που της λείπει. Γι' αυτό θα ήταν πολύ θετική σε μια πρόταση για κάποιο σίριαλ.  «Μου λείπει η τηλεόραση, μια καλή δουλειά, με καλούς συναδέλφους, με ωραίο κείμενο. Οι ομαδικές δουλειές μου αρέσουν πολύ», ανέφερε. 

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εμβόλια COVID-19: Γιατί η ανοσία δεν διαρκεί το ίδιο σε όλους τους εμβολιασμένους;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εμβόλια COVID-19: Γιατί η ανοσία δεν διαρκεί το ίδιο σε όλους τους εμβολιασμένους;
Νέα ένταση στη συνεργασία Γιώργου Κουρδή – ΣΚΑΪ...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέα ένταση στη συνεργασία Γιώργου Κουρδή – ΣΚΑΪ...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ναταλία Γερμανού:
Ναταλία Γερμανού: "Ο Ηλίας Ψινάκης προσπάθησε πάρα πολύ να αποφευχθεί η στράτευση Ρουβά, με όλα τα μέσα"
Θανάσης Πάτρας: «Θα είναι μια κανονική ψυχαγωγική εκπομπή - Λείπει η ψυχαγωγία από την τηλεόραση»
Θανάσης Πάτρας: «Θα είναι μια κανονική ψυχαγωγική εκπομπή - Λείπει η ψυχαγωγία από την τηλεόραση»
Κατερίνα Καινούργιου για «Δέστε τους»: «Ντρέπομαι για αυτά που σχολιάζαμε, κρίναμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους και γελάγαμε»
Κατερίνα Καινούργιου για «Δέστε τους»: «Ντρέπομαι για αυτά που σχολιάζαμε, κρίναμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους και γελάγαμε»
Σολωμού: «Δεν θα ξαναδείτε το “Μαρία τη Νύχτα” στην τηλεόραση, ήταν...»
Σολωμού: «Δεν θα ξαναδείτε το “Μαρία τη Νύχτα” στην τηλεόραση, ήταν...»
Ο Στράτος Τζώρτζογλου επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από τη νέα σειρά της ΕΡΤ
Ο Στράτος Τζώρτζογλου επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από τη νέα σειρά της ΕΡΤ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τα 14 έργα που τρέχουν οι «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας»
Τα 14 έργα που τρέχουν οι «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας»
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Η κυρία Κοβέσι, ο σιδηρόδρομος και το λιμάνι του Πειραιά
Η κυρία Κοβέσι, ο σιδηρόδρομος και το λιμάνι του Πειραιά
Grand Hotel: Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη αυτή τη βδομάδα η σειρά...
Grand Hotel: Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη αυτή τη βδομάδα η σειρά...
“Χαμογέλα και Πάλι” πρώτο στις προτιμήσεις του κοινού το Σάββατο
“Χαμογέλα και Πάλι” πρώτο στις προτιμήσεις του κοινού το Σάββατο