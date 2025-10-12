2025-10-12 19:32:12

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε για ένα άγνωστο μέχρι σήμερα περιστατικό από τη στρατιωτική θητεία του Σάκη Ρουβά, στην εκπομπή «Καλύτερα δεν Γίνεται» το μεσημέρι της Κυριακής 12 Οκτωβρίου.



«Ήταν επί εποχή Ψινάκη, τότε που είχαν αξιοποιήσει ότι Σάκης μπαίνει στο στρατό με το αίμα δάκρυα και ιδρώτας. Όλο αυτό, ότι αποσύρεται και πάει στον στρατό, είχε βγει με έναν πολύ μάρκετινγκ τρόπο», είπε η Ελιάνα Χρυσικοπούλου μετά την προβολή ενός βίντεο του σταρ από το 1995.



«Θα σας πω κάτι για εκείνη την εποχή. Προσπάθησε πάρα πολύ ο Ηλίας να αποφευχθεί η στράτευση του Σάκη, με όλα τα μέσα. Στον Πρωθυπουργό δεν ξέρω αν έφτασε, αλλά προσπάθησε πάρα πολύ γιατί ήταν σε μία πολύ πετυχημένη φάση της πορείας του τότε και ο Σάκης πίστευε ότι θα διέκοπτε η θητεία τη φόρα που είχε πάρει ο Σάκης.



Μόλις ο Ψινάκης αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε με τίποτα να πάρει αναβολή, είπε ωραία, δεν μπορούσε, ας το αξιοποιήσουμε», είπε η Ναταλία Γερμανού.



Πηγή: tvnea.com



