Η Λίτσα Πατέρα έδωσε μια σπάνια συνέντευξη στην Ελένη Τσολάκη και την κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο». Η αγαπημένη αστρολόγος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σημερινή της σχέση με την Ελένη Μενεγάκη και τη Ρούλα Κορομηλά, καθώς και για τα εγγόνια της.Σε ερώτηση για την Ρούλα Κορομηλά, η Λίτσα Πατέρα αποκάλυψε: "Δεν θα την ξεχάσω τη Ρούλα ποτέ, γιατί ήταν τα πρώτα μας χρόνια, που όταν έβλεπε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι έπεφταν τα νούμερα, έλεγε «έξω όλοι». Και πηγαίναμε έξω και πουλούσαμε, ξέρω εγώ, γραβάτες, να μας φέρουν φαγητά. Γίνονταν τέτοια πράγματα, τα οποία ήταν και πρωτόγνωρα βέβαια. Λείπει, και η Ελένη μας λείπει και η Ρούλα λείπει από την τηλεόραση".Όσον αφορά το αν τα εγγόνια της αντιλαμβάνονται την ενασχόλησή της με την αστρολογία, η Λίτσα Πατέρα ανέφερε: "Πιστεύουν. Τα μάθανε. Τα παιδιά μου το έχουν μάθει και μόνο που ακούνε. Τα εγγονάκια μου έρχονται και με ρωτάνε. Τα ερωτικά τους, τα αυτά τους, τα εκείνα τους. Λέω «Κοιτάξτε τα μαθήματά σας. Τώρα και άστε τα ερωτικά». Είμαι χατζογιαγιά. Απλώς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να ξέρουμε ότι σαν παππούς και γιαγιά πρέπει να μένεις ένα μέτρο πίσω από τα παιδιά σου".Σε ερώτηση για το τι δεν της αρέσει πια στην τηλεόραση, η Λίτσα Πατέρα απάντησε: "Ο πόνος. Έχουμε ανάγκη κι από λίγη χαρά και λίγη ελπίδα.Τέλος, σε ερώτηση για το τι τίτλο θα έβαζε στο βιβλίο της ζωής της, η Λίτσα Πατέρα αποκάλυψε: "«Να πιστεύετε στα αστέρια, να πιστεύετε στο Θεό. Στην ανώτερη δύναμη η οποία ορίζει ορισμένα πράγματα». Αληθινά το πιστεύω".Πηγή: tvnea.com