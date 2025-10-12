2025-10-12 19:32:12
Φωτογραφία για Νέα ένταση στη συνεργασία Γιώργου Κουρδή – ΣΚΑΪ...
Εξελίξεις σημειώνονται στη συνεργασία του δημοσιογράφου Γιώργου Κουρδή με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», ο δημοσιογράφος έλαβε εξώδικο από τη διοίκηση του καναλιού τις τελευταίες ημέρες.

Η επίσημη αυτή ενέργεια, που χαρακτηρίζεται από αυστηρό ύφος, φέρεται να αφορά ζήτημα απουσίας του Γιώργου Κουρδή από τα επαγγελματικά του καθήκοντα. Ο σταθμός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ζητά από τον δημοσιογράφο είτε να επιστρέψει στην ενεργό δημοσιογραφική δράση, είτε να αναλάβει μια νέα εβδομαδιαία εκπομπή, πιθανότατα στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης (Prime Time).

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Κουρδής είχε ενταχθεί στο δυναμικό του ΣΚΑΪ τον Δεκέμβριο του 2024, ύστερα από τριακονταετή πορεία στον Alpha, με στόχο να παρουσιάσει την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Ωστόσο, το συγκεκριμένο σχέδιο δεν προχώρησε, γεγονός που φαίνεται να έχει δημιουργήσει εσωτερική ένταση.

Παράλληλα, αναφέρεται πως τόσο ο Γιώργος Κουρδής όσο και η Ευλαμπία Ρέβη, που την περασμένη σεζόν συνπαρουσίαζαν την εκπομπή, εξακολουθούν να προσέρχονται κανονικά στις εγκαταστάσεις του ΣΚΑΪ, χωρίς όμως να έχουν αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο ή εκπομπή.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς το κλίμα ανάμεσα στους δημοσιογράφους και τη διοίκηση παραμένει τεταμένο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανές περαιτέρω εξελίξεις στο άμεσο διάστημα.

Πηγή: tvnea.com
