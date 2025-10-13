2025-10-13 11:24:26
Φωτογραφία για Πέθανε η Άννα Κυριακού – Η “Μπεμπέκα” από τις “Τρεις Χάριτες”
Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- χώρο, ο θάνατος της ηθοποιού, Άννας Κυριακού, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τον ρόλο της “Μπεμπέκας” στις “Τρεις Χάριτες”. Την είδηση του θανάτου της, έκανε γνωστή, ο Σπύρος Μπιμπίλας.

“Ένα αντίο γεμάτο αγάπη στην λατρεμένη μας Αννα Κυριακου που έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή στα 95 της.. Ένας τόσο ζεστός, χαρισματικός και ταλαντούχος άνθρωπος της τέχνης μας που κόσμησε με την παρουσία της το θέατρό μας, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση πάνω από 70 χρονιά…Η θρυλική θεία Μπεμπέκα των ΤΡΙΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ που αγαπήθηκε από το κοινό και η τελευταία επιζώσα από τις θρυλικές ταινίες του σπουδαίου Βασίλη Λογοθετίδη. Θα την έχουμε πάντα στην καρδιά μας όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου και του κοινό. Πρόσφατα ολοκλήρωσε και το βιβλίο της ζωής της..θα την αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Α κοιμητήριο της Αθήνας στις 11 το πρωί. Θερμά συλλυπητήρια στον φίλο μας, τον αγαπημένο της γιο Χρήστο” γράφει ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θανάσης Πάτρας: Μας πρότεινε ο ΑΝΤ1 να κάνουμε το καλοκαιρινό χωρίς να δεσμεύονται για το περαιτέρω...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θανάσης Πάτρας: Μας πρότεινε ο ΑΝΤ1 να κάνουμε το καλοκαιρινό χωρίς να δεσμεύονται για το περαιτέρω...
Νόμπελ Οικονομίας: Σε τρεις επιστήμονες που ανέλυσαν την «ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νόμπελ Οικονομίας: Σε τρεις επιστήμονες που ανέλυσαν την «ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νόμπελ Οικονομίας: Σε τρεις επιστήμονες που ανέλυσαν την «ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας»
Νόμπελ Οικονομίας: Σε τρεις επιστήμονες που ανέλυσαν την «ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας»
Άννα Χατζησοφιά για το “Κωνσταντίνου και Ελένης”: Θα μπορούσαμε να πάμε έναν χρόνο ακόμα σίγουρα...Τα αυτοτελή μπορούν να συνεχιστούν για χρόνια
Άννα Χατζησοφιά για το “Κωνσταντίνου και Ελένης”: Θα μπορούσαμε να πάμε έναν χρόνο ακόμα σίγουρα...Τα αυτοτελή μπορούν να συνεχιστούν για χρόνια
Πέθανε η κορυφαία ερευνήτρια Dr Jane Goodall
Πέθανε η κορυφαία ερευνήτρια Dr Jane Goodall
Θεσσαλονίκη: Τρεις συγκεντρώσεις- Συμμετέχει και ο ΟΑΣΘ- Κλειστοί τέσσερις σταθμοί του μετρό
Θεσσαλονίκη: Τρεις συγκεντρώσεις- Συμμετέχει και ο ΟΑΣΘ- Κλειστοί τέσσερις σταθμοί του μετρό
Πέθανε ο Νομπελίστας Φυσικός George Smoot
Πέθανε ο Νομπελίστας Φυσικός George Smoot
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ετεοκλής Παύλου: Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια με πυροβόλησαν...
Ετεοκλής Παύλου: Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια με πυροβόλησαν...
Ανατροπές στα πρωινά της Κυριακής – Ποιος πέρασε μπροστά
Ανατροπές στα πρωινά της Κυριακής – Ποιος πέρασε μπροστά
Πρωτιά για το «Καλύτερα δε γίνεται» στη μεσημεριανή
Πρωτιά για το «Καλύτερα δε γίνεται» στη μεσημεριανή
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/10/2025)
Σάρωσε σε τηλεθέαση το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Σάρωσε σε τηλεθέαση το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός