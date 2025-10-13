2025-10-13 11:24:26

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- χώρο, ο θάνατος της ηθοποιού, Άννας Κυριακού, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τον ρόλο της “Μπεμπέκας” στις “Τρεις Χάριτες”. Την είδηση του θανάτου της, έκανε γνωστή, ο Σπύρος Μπιμπίλας.



“Ένα αντίο γεμάτο αγάπη στην λατρεμένη μας Αννα Κυριακου που έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή στα 95 της.. Ένας τόσο ζεστός, χαρισματικός και ταλαντούχος άνθρωπος της τέχνης μας που κόσμησε με την παρουσία της το θέατρό μας, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση πάνω από 70 χρονιά…Η θρυλική θεία Μπεμπέκα των ΤΡΙΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ που αγαπήθηκε από το κοινό και η τελευταία επιζώσα από τις θρυλικές ταινίες του σπουδαίου Βασίλη Λογοθετίδη. Θα την έχουμε πάντα στην καρδιά μας όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου και του κοινό. Πρόσφατα ολοκλήρωσε και το βιβλίο της ζωής της..θα την αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Α κοιμητήριο της Αθήνας στις 11 το πρωί. Θερμά συλλυπητήρια στον φίλο μας, τον αγαπημένο της γιο Χρήστο” γράφει ο Σπύρος Μπιμπίλας.



Πηγή: tvnea.com



