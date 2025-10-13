Καλεσμένος της Σταματίνας Τσιμτσιλή στο «Happy Day» ήταν το πρωί της Δευτέρας (13/10) ο Θανάσης Πάτρας, λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας του εκπομπής στο ΟΡΕΝ.Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε για το νέο του τηλεοπτικό εγχείρημα, τους συνεργάτες που θα έχει στο πλευρό του, αλλά και αποκάλυψε πως το καλοκαίρι είχε δεχθεί μια πρόταση από τον ΑΝΤ1, η οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστή.«Υπήρξε μία καθυστέρηση αλλά ποτέ η θεώρηση ότι δεν θα γίνει η εκπομπή στο ΟΡΕΝ. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί δεν συνεχίσαμε με τους Weekenders, ίσως υπήρξε αλλαγή στόχευσης. Όπως με διάλεξαν να πάω στον ΑΝΤ1, έτσι διάλεξαν να φύγω. Ίσως ήθελαν να βάλουν γυναίκα παρουσιάστρια, δικαίωμά τους», είπε αρχικά ο Θανάσης Πάτρας, σχολιάζοντας τη λήξη της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1.Στη συνέχεια, αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι υπήρξε νέα πρόταση από το κανάλι του Αμαρουσίου, την οποία όμως αρνήθηκε: «Δεν έχω μιλήσει καθόλου αλλά μας είχε προταθεί να κάνουμε το καλοκαιρινό και θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου, χωρίς να δεσμεύονται για το περαιτέρω. Θεώρησα ότι, έχοντας κάνει ήδη δύο καλοκαιρινά στον ΑΝΤ1 και δεν προέκυψε κάτι στη συνέχεια, αρνήθηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να σχολιάζει: «Άρα αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζαμε, βγαίνει πρώτη φορά».Όπως αποκάλυψε, η συνεργασία του με το ΟΡΕΝ είχε συζητηθεί και πέρσι, αλλά τότε δεν προχώρησε. «Είχαμε συζητήσει και πέρσι με το ΟΡΕΝ, πριν πάω στον ΑΝΤ1, υπήρχε προθυμία να συνεργαστούμε αλλά δεν “έκατσε” η συμφωνία. Νομίζω ότι σήμερα θα παίξει και το τρέιλερ.Μαζί μου θα είναι ο Γιώργος Κρικοριάν, η Άννα Ζηρδέλη και η Ναταλία Ανδρικοπούλου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα στις 20 του μήνα, 14:15-15:45. Ευελπιστούμε να δημιουργήσουμε μία αγαπημένη συνήθεια», δήλωσε ο παρουσιαστής, δηλώνοντας έτοιμος για τη νέα του τηλεοπτική αρχή.Πηγή: tvnea.com