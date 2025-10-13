Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το Σάββατο η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA, σημειώνοντας 13,3% και διατηρώντας την πρωτιά της στη μεσημεριανή ζώνη.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Kitchen Lab» με 11%, ενώ τρίτη βρέθηκε η ενημερωτική εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA με 10,5%.

Στην τέταρτη θέση ανέβηκε το τηλεπαιχνίδι «The Chase» με 9,1%, ενώ το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 7,1%.

Το ταξιδιωτικό «Happy Traveller» του ΣΚΑΪ σημείωσε 5,4%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική στο κοινό που αγαπά τις αποδράσεις και την περιπέτεια.

Από τις ελληνικές ταινίες, το STAR κατέγραψε εντυπωσιακή επίδοση με 15,4%, κατακτώντας την κορυφή της απογευματινής ζώνης, ενώ το «Κωνσταντίνου και Ελένης» κινήθηκε επίσης ψηλά με 10%. Η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1 σημείωσε 8,4%, διατηρώντας ικανοποιητικά ποσοστά.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν τα υπόλοιπα προγράμματα: «Η Εικόνα του Open» με 5,9%, «Chef στην Κουζίνα σας» με 3,3%, «Τροχός της Τύχης» με 2,8%, «Generation» με 2% και το «Αρχίζει» της ΕΡΤ1 με 1,8%.

Συνολικά, η μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη του Σαββάτου παρουσίασε έντονο ανταγωνισμό, με τον ALPHA να κυριαρχεί στη ψυχαγωγία, το STAR να ξεχωρίζει με την απογευματινή του ταινία και το MEGA να διατηρεί σταθερή παρουσία στην ενημέρωση και τα τηλεπαιχνίδια.

Πηγή: tvnea.com