Ανατροπές είχαμε στα νούμερα τηλεθέασης της Κυριακής, με τις πρωινές εκπομπές να δίνουν τη δική τους «μάχη» για την κορυφή. Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA κράτησε για ακόμη μία φορά τα σκήπτρα, σημειώνοντας 13,5% στο δυναμικό κοινό και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ, που συγκέντρωσαν 11,7%, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία και διατηρώντας σημαντικό μερίδιο του κοινού.

Ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA με 8,4%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 με 8,2%, σε μια μάχη σχεδόν σώμα με σώμα για την τρίτη θέση.

Πιο χαμηλά στις προτιμήσεις του κοινού κινήθηκαν το «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN, που κατέγραψε 4,4%, καθώς και το «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ1, το οποίο σημείωσε 3,4%.

Η Κυριακή επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως το τηλεοπτικό κοινό των πρωινών του Σαββατοκύριακου παραμένει ιδιαίτερα «ανήσυχο», με τις ισορροπίες να αλλάζουν συχνά και τη μάχη για την πρωτιά να κρατά αμείωτο ενδιαφέρον.

Πηγή: tvnea.com