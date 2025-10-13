2025-10-13 10:18:04
Φωτογραφία για Ανατροπές στα πρωινά της Κυριακής – Ποιος πέρασε μπροστά

 

Ανατροπές είχαμε στα νούμερα τηλεθέασης της Κυριακής, με τις πρωινές εκπομπές να δίνουν τη δική τους «μάχη» για την κορυφή. Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA κράτησε για ακόμη μία φορά τα σκήπτρα, σημειώνοντας 13,5% στο δυναμικό κοινό και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ, που συγκέντρωσαν 11,7%, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία και διατηρώντας σημαντικό μερίδιο του κοινού.

Ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA με 8,4%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 με 8,2%, σε μια μάχη σχεδόν σώμα με σώμα για την τρίτη θέση.

Πιο χαμηλά στις προτιμήσεις του κοινού κινήθηκαν το «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN, που κατέγραψε 4,4%, καθώς και το «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ1, το οποίο σημείωσε 3,4%.

Η Κυριακή επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως το τηλεοπτικό κοινό των πρωινών του Σαββατοκύριακου παραμένει ιδιαίτερα «ανήσυχο», με τις ισορροπίες να αλλάζουν συχνά και τη μάχη για την πρωτιά να κρατά αμείωτο ενδιαφέρον.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/10/2025)
Πρωτιά για το «Καλύτερα δε γίνεται» στη μεσημεριανή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωτιά για το «Καλύτερα δε γίνεται» στη μεσημεριανή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανατροπή στα πρωινά – Το Breakfast@Star στην κορυφή της τηλεθέασης
Ανατροπή στα πρωινά – Το Breakfast@Star στην κορυφή της τηλεθέασης
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Κωνσταντίνο Ζούλα - Ποιός αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής του ομίλου;
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Κωνσταντίνο Ζούλα - Ποιός αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής του ομίλου;
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Μάχη στήθος με στήθος στα πρωινά ενημερωτικά
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Μάχη στήθος με στήθος στα πρωινά ενημερωτικά
Ανατροπή στην prime time ζώνη – Ο «Άγιος Έρωτας» πέρασε μπροστά
Ανατροπή στην prime time ζώνη – Ο «Άγιος Έρωτας» πέρασε μπροστά
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη: Η «Super Κατερίνα» ξανά στην κορυφή του δυναμικού κοινού
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη: Η «Super Κατερίνα» ξανά στην κορυφή του δυναμικού κοινού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σάρωσε σε τηλεθέαση το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Σάρωσε σε τηλεθέαση το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Ο ποδοσφαιρικός αγώνας Δανία–Ελλάδα «σάρωσε» στην prime time – Πρωτιά με 31,5% στο δυναμικό κοινό
Ο ποδοσφαιρικός αγώνας Δανία–Ελλάδα «σάρωσε» στην prime time – Πρωτιά με 31,5% στο δυναμικό κοινό
Eurovision 2026: Ο Καπουτζίδης «κλειδώνει» για τον εθνικό τελικό – Δύο ημιτελικοί στο σχέδιο της ΕΡΤ
Eurovision 2026: Ο Καπουτζίδης «κλειδώνει» για τον εθνικό τελικό – Δύο ημιτελικοί στο σχέδιο της ΕΡΤ
Robot Sophia προς φαρμακοποιούς: Η ΤΝ θα σάς βοηθάει, αλλά η ευθύνη είναι δική σας
Robot Sophia προς φαρμακοποιούς: Η ΤΝ θα σάς βοηθάει, αλλά η ευθύνη είναι δική σας
Άγιος Έρωτας: Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια
Άγιος Έρωτας: Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια