Δεκατρία χρόνια από το περιστατικό που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ποδιού του Ετεοκλή Παύλου συμπληρώθηκαν σήμερα, με τον παρουσιαστή να εξηγεί, πως γιορτάζει τη συγκεκριμένη ημέρα ως τα «δεύτερα γενέθλιά του».



Το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου, ο παρουσιαστής και σύζυγος της Ελένης Χατζίδου αναφέρθηκε στον πυροβολισμό που δέχτηκε σε νυχτερινό μαγαζί, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το δεξί του πόδι.



Μιλώντας στο «Breakfast@Star», δήλωσε ότι σαν σήμερα πυροβολήθηκε και «πέθανε», όπως ανέφερε, ωστόσο ο ίδιος επιλέγει να θυμάται το περιστατικό με χαμόγελο, θέλοντας να μεταδώσει το μήνυμα πως ακόμα και οι πιο δύσκολες στιγμές μπορούν να οδηγήσουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα.



Αναφέρθηκε στις δύσκολες ημέρες της νοσηλείας του και στην απώλεια του ποδιού του, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί πως 13 χρόνια αργότερα θα έχει αυτή την καθημερινότητα και την οικογένειά του.



