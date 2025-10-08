2025-10-08 13:27:58

Αλησμόνητες θα μείνουν στους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς του σωματείου «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» οι εντυπώσεις που αποκόμισαν από το τετραήμερο ταξίδι τους στις Δαλματικές ακτές. Παρότι ήταν ένα ταξίδι μακρινό εν τούτοις οι εκδρομείς το απήλαυσαν, ζώντας όμορφες και ανεπανάληπτες στιγμές ξενοιασιάς. Η διοίκηση του σωματείου εξέφρασε την ικανοποίηση της για την επιτυχία της sidirodromikanea

