Στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών μίλησε η Ευλαμπία Ρέβη. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια απάντησε για την εγκυμοσύνη της, ενώ δεν θέλησε να πει πολλά για τη διαμάχη με τον ΣΚΑΙ.

«Είμαι πολύ χαρούμενη για την εγκυμοσύνη μου. Η εγκυμοσύνη είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στη ζωή της γυναίκας και κάθε γυναίκα πρέπει να το ανακοινώνει όταν νιώθει έτοιμη. Στον σύζυγό μου το ανακοίνωσα με τα τεστ της εγκυμοσύνης», είπε αρχικά η Ευλαμπία Ρέβη.

Για όλη την «περιπέτεια» με τον ΣΚΑΙ και το εξώδικο που έλαβε η ίδια και ο Γιώργος Κουρδής, η Ευλαμπία Ρέβη είπε: «Κανένα σχόλιο, με καλύπτει απόλυτα η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών. Ότι θέλετε, στον κύριο Αγαπηνό και στον κύριο Μαντά».

Πηγή: tvnea.com
