Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη διοίκηση του Open και τον Νίκο Κοκλώνη, με στόχο να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο της συνεργασίας τους μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι βλέπει στο πρόσωπο του γνωστού παραγωγού έναν στρατηγικό συνεργάτη που μπορεί να «γεμίσει» τα κενά του προγράμματος και ταυτόχρονα να φέρει νέα, δυνατά formats που θα ενισχύσουν τη θέση του σταθμού στην prime time ζώνη.



Η συμφωνία, όπως όλα δείχνουν, περιλαμβάνει την παραγωγή νέων ψυχαγωγικών projects, αλλά και την επιστροφή αγαπημένων προσώπων της τηλεόρασης που διατηρούν άριστες σχέσεις με τον Κοκλώνη.



Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνεργάτες του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Εκτιμούν πως, αν και η φετινή σεζόν δεν φέρει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και το κανάλι παραμείνει χαμηλά στους πίνακες τηλεθέασης, τότε θα πρέπει να ληφθούν δραστικές αποφάσεις — ακόμη και σε επίπεδο κορυφής.



Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να καθορίσουν το τηλεοπτικό τοπίο της σεζόν.



Πηγή: tvnea.com



