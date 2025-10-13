2025-10-13 13:47:28
Φωτογραφία για Η Hellenic Train ενημερώνει σχετικά με την ακινητοποίηση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 σημειώθηκε περιστατικό ακινητοποίησης της αμαξοστοιχίας 1330 στη γραμμή Διακοπτού – Καλαβρύτων, κοντά στην περιοχή Νιάματα, με 101 επιβάτες. Το περιστατικό προκλήθηκε από πρόβλημα στο δίκτυο. Παρά τις άμεσες προσπάθειες του προσωπικού, η αποκατάσταση της σοβαρής βλάβης, που προκλήθηκε από την ως άνω αιτία, δεν sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μια κβαντομηχανική σήραγγα στα χέρια μας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μια κβαντομηχανική σήραγγα στα χέρια μας
Ανακατατάξεις στο Open – Η συμφωνία με τον Νίκο Κοκλώνη και τα σενάρια για αλλαγές και δραστικές αποφάσεις...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανακατατάξεις στο Open – Η συμφωνία με τον Νίκο Κοκλώνη και τα σενάρια για αλλαγές και δραστικές αποφάσεις...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εργαζόμενοι: Η Hellenic train να δώσει τέλος στην κοινωνική και ηθική εκτροπή στην οποία διολισθαίνει και να αποσύρει την έφεσή της.
Εργαζόμενοι: Η Hellenic train να δώσει τέλος στην κοινωνική και ηθική εκτροπή στην οποία διολισθαίνει και να αποσύρει την έφεσή της.
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/10/2025)
Ανακοίνωση της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία της Βιομηχανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την μετατροπή του Πελοποννησιακού Σιδηρόδρομου σε Ποδηλατόδρομο
Ανακοίνωση της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία της Βιομηχανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την μετατροπή του Πελοποννησιακού Σιδηρόδρομου σε Ποδηλατόδρομο
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ισραήλ:Επέστρεψαν και οι 20 όμηροι
Ισραήλ:Επέστρεψαν και οι 20 όμηροι
Wall Street Journal: Η μεγάλη μπλόφα του Τραμπ- Πώς πήρε το
Wall Street Journal: Η μεγάλη μπλόφα του Τραμπ- Πώς πήρε το "ναι" από Χαμάς και Νετανιάχου
H κάμερα του κινητού ως ιατρικό εργαλείο
H κάμερα του κινητού ως ιατρικό εργαλείο
Νόμπελ Οικονομίας: Σε τρεις επιστήμονες που ανέλυσαν την «ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας»
Νόμπελ Οικονομίας: Σε τρεις επιστήμονες που ανέλυσαν την «ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας»
Πέθανε η Άννα Κυριακού – Η “Μπεμπέκα” από τις “Τρεις Χάριτες”
Πέθανε η Άννα Κυριακού – Η “Μπεμπέκα” από τις “Τρεις Χάριτες”