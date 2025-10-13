2025-10-13 13:56:24
Το «The Wall», το πολυβραβευμένο τηλεοπτικό φαινόμενο που έχει αποκτήσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 32 χώρες, έχει ανανεωθεί και κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ!

Από απόψε, και κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00, ο μοναδικός Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται ζευγάρια παικτών που βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Όλοι, θέλουν να δουν το συνολικό χρηματικό έπαθλο να φθάνει τις 350.000 ευρώ προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους Το πρώτο ζευγάρι παικτών, που κάνει... ποδαρικό στο τηλεπαιχνίδι μας, ονειρεύεται να αποκτήσει σπίτι σε ένα νησί της Ελλάδας. Μέσα από τρεις γύρους γεμάτους ενθουσιασμό, αγωνία που κόβει την ανάσα, συγκίνηση και απίστευτες ανατροπές, οι δύο φίλοι έρχονται αντιμέτωποι με τον «Τοίχο» και καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων και να ποντάρουν στρατηγικά. Θα τα καταφέρουν οι πρωταγωνιστές μας;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

«The Wall»

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

