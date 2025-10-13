2025-10-13 13:56:27
Φωτογραφία για Ο ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ πραγματοποίησε εκδήλωση για να τιμήσει τον Άγιο Διάκονο Φίλιππο, προστάτη των σιδηροδρομικών.
Την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025, στην ανατολική αίθουσα του 9ου ορόφου του μεγάρου ΟΣΕ έγινε αγιασμός και αρτοκλασία, όπου έψαλαν μέλη της χορωδίας μας, με την παρουσία του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ κ. Ευάγγελου Χριστογιάννη και μέρους των εργαζομένων αλλά και συνταξιούχων συναδέλφων.Στη συνέχεια ο ιερέας αγίασε όλο το κτήριο και μοιράστηκαν άρτοι σε όλους τους παριστάμενους και sidirodromikanea
