Φωτογραφία για Εργαζόμενοι: Η Hellenic train να δώσει τέλος στην κοινωνική και ηθική εκτροπή στην οποία διολισθαίνει και να αποσύρει την έφεσή της.
Η επιλογή της Hellenic train να ασκήσει έφεση στη δικαστική απόφαση που δικαίωσε την οικογένεια του συναδέλφου μας από το Προσωπικό Ελέγχου και Κίνησης Αμαξοστοιχιών, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, αποτελεί εκδήλωση κοινωνικής θρασύτητας και έκφραση ασέβειας προς τα θύματα του δυστυχήματος.Η Hellenic train, η οποία αμέσως μετά το δυστύχημα δήλωνε ότι θα σεβαστεί τις δικαστικές αποφάσεις sidirodromikanea
