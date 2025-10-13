2025-10-13 14:08:40

Η επιλογή της Hellenic train να ασκήσει έφεση στη δικαστική απόφαση που δικαίωσε την οικογένεια του συναδέλφου μας από το Προσωπικό Ελέγχου και Κίνησης Αμαξοστοιχιών, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, αποτελεί εκδήλωση κοινωνικής θρασύτητας και έκφραση ασέβειας προς τα θύματα του δυστυχήματος.Η Hellenic train, η οποία αμέσως μετά το δυστύχημα δήλωνε ότι θα σεβαστεί τις δικαστικές αποφάσεις sidirodromikanea

