Το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου, στο «Happy Day», ξεκίνησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τις εντάσεις και τα ζητήματα που συχνά προκύπτουν στα τηλεοπτικά κανάλια.

Η κουβέντα άρχισε με αφορμή τα σχόλια του Γρηγόρη Γκουντάρα και της Νάταλι Κάκκαβα για τον ΣΚΑΪ, ενώ η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαζί με την ομάδα της ανέπτυξαν το θέμα με ειλικρίνεια και διακριτικές αιχμές.

«Η “πληγή” που αντιμετώπισα εγώ τότε τώρα δεν υπάρχει. Είναι θέμα ανθρώπων. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που τα έκανε τότε έτσι στον ΣΚΑΪ, τώρα δεν υπάρχει εκεί. Είναι άλλος που τα κάνει τώρα έτσι.

Γενικά, έχουν μια τάση να βρίσκουν ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν ίντριγκα και δολοπλοκία. Αλλά η τηλεόραση δεν είναι Βυζάντιο, είναι για να δημιουργεί προϊόν που αγαπάει ο κόσμος να παρακολουθεί, να χαλαρώνει, να προβληματίζεται», είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

Τα σχόλιά του άνοιξαν τον δρόμο για μια πιο γενική συζήτηση γύρω από το πώς λειτουργούν οι τηλεοπτικές ομάδες και τα προβλήματα που συχνά προκαλούν πρόσωπα εντός των σταθμών.


Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να δει το θέμα από μια άλλη σκοπιά, υιοθετώντας – όπως είπε – τον ρόλο του «δικηγόρου του διαβόλου».

«Θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Γιατί όταν κάποιος που πετυχαίνει λέει ότι πήγα (σ.σ. στον ΣΚΑΪ) και πέτυχα και όταν δεν πετυχαίνει λέει ότι δεν βοηθάει το περιβάλλον του καναλιού; Μήπως είναι η εύκολη λύση;», αναρωτήθηκε η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, η ίδια άφησε ένα ηχηρό υπονοούμενο για όσα έχει ζήσει και στον ALPHA.

«Θέλεις να σου πω κι εγώ, μετά από 13 χρόνια που είμαστε στον Alpha, ονοματεπώνυμα στελεχών εδώ στον Alpha που δημιουργούσαν προβλήματα;», σημείωσε με νόημα η παρουσιάστρια.

Μια συζήτηση που ξεσήκωσε το πάνελ

Το θέμα προκάλεσε ζωηρό σχολιασμό από όλους στο πάνελ, καθώς η κουβέντα άγγιξε ένα διαχρονικό ζήτημα: τη συνεργασία, τη συνύπαρξη και τη διαχείριση προσωπικοτήτων μέσα στα τηλεοπτικά κανάλια.

Με τα λόγια τους, τόσο ο Δημήτρης Παπανώτας όσο και η Σταματίνα Τσιμτσιλή άφησαν να φανεί πως πίσω από τα λαμπερά φώτα της τηλεόρασης, οι εντάσεις δεν λείπουν ποτέ.

Πηγή: tvnea.com
