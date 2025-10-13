2025-10-13 13:56:24

Η πρόωρη διακοπή της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ προκαλεί ντόμινο αλλαγών στην απογευματινή ζώνη. Προς το παρόν, το κανάλι του Φαλήρου καλύπτει το κενό του «Power Talk» με ελληνικές ταινίες, λύση προσωρινή και ανάγκης.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη Realnews, ο στόχος του ΣΚΑΪ είναι η άμεση επαναφορά ενός νέου live προγράμματος. Μετά το «ναυάγιο» μιας κοινωνικής και αστυνομικής εκπομπής, φαίνεται να επικρατεί η τάση για πιο ανάλαφρη ψυχαγωγία.



Στις συνεχιζόμενες συσκέψεις στο Φάληρο έχουν συζητηθεί διάφορες ιδέες. Μία από αυτές είναι η δημιουργία νέας καθημερινής εκπομπής με δύο παρουσιαστές και χαλαρό περιεχόμενο, στα πρότυπα του «Weekend Live».



Στο τραπέζι βρέθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο μετακίνησης της μεσημεριανής εκπομπής του Δημήτρη Πανόπουλου και της Μάρτζης Λαζάρου στο καθημερινό πρόγραμμα, αλλά το σενάριο αυτό απορρίφθηκε αμέσως.



Ο τελικός στόχος είναι η παραγωγή μιας καθημερινής εκπομπής με χαμηλό μπάτζετ και νεανικό προφίλ, που θα καλύψει το κενό του «Power Talk». Για την παρουσίαση αναζητούνται νέα πρόσωπα, ενώ οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί που εργάζονταν με την Τατιάνα Στεφανίδου θα ενταχθούν στο νέο πρότζεκτ.



Πηγή: tvnea.com



