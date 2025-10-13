2025-10-13 13:56:24
Φωτογραφία για ΣΚΑΪ: Νέο live show με νεανικό προφίλ στη θέση της Τατιάνας Στεφανίδου
Η πρόωρη διακοπή της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ προκαλεί ντόμινο αλλαγών στην απογευματινή ζώνη. Προς το παρόν, το κανάλι του Φαλήρου καλύπτει το κενό του «Power Talk» με ελληνικές ταινίες, λύση προσωρινή και ανάγκης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη Realnews, ο στόχος του ΣΚΑΪ είναι η άμεση επαναφορά ενός νέου live προγράμματος. Μετά το «ναυάγιο» μιας κοινωνικής και αστυνομικής εκπομπής, φαίνεται να επικρατεί η τάση για πιο ανάλαφρη ψυχαγωγία.

Στις συνεχιζόμενες συσκέψεις στο Φάληρο έχουν συζητηθεί διάφορες ιδέες. Μία από αυτές είναι η δημιουργία νέας καθημερινής εκπομπής με δύο παρουσιαστές και χαλαρό περιεχόμενο, στα πρότυπα του «Weekend Live».

Στο τραπέζι βρέθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο μετακίνησης της μεσημεριανής εκπομπής του Δημήτρη Πανόπουλου και της Μάρτζης Λαζάρου στο καθημερινό πρόγραμμα, αλλά το σενάριο αυτό απορρίφθηκε αμέσως.

Ο τελικός στόχος είναι η παραγωγή μιας καθημερινής εκπομπής με χαμηλό μπάτζετ και νεανικό προφίλ, που θα καλύψει το κενό του «Power Talk». Για την παρουσίαση αναζητούνται νέα πρόσωπα, ενώ οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί που εργάζονταν με την Τατιάνα Στεφανίδου θα ενταχθούν στο νέο πρότζεκτ.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«The Wall»: Κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«The Wall»: Κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Θες να σου πω ονοματεπώνυμα στελεχών, εδώ στον Alpha, που δημιουργούσαν προβλήματα;»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Θες να σου πω ονοματεπώνυμα στελεχών, εδώ στον Alpha, που δημιουργούσαν προβλήματα;»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«The Wall»: Κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
«The Wall»: Κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
Νέα ένταση στη συνεργασία Γιώργου Κουρδή – ΣΚΑΪ...
Νέα ένταση στη συνεργασία Γιώργου Κουρδή – ΣΚΑΪ...
Αυτό είναι αναλυτικά το καινούργιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
Αυτό είναι αναλυτικά το καινούργιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
Ευλαμπία Ρέβη: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της εν μέσω νομικής διαμάχης με τον ΣΚΑΪ
Ευλαμπία Ρέβη: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της εν μέσω νομικής διαμάχης με τον ΣΚΑΪ
Αυτή είναι η εκπομπή που σκάει στο καθημερινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
Αυτή είναι η εκπομπή που σκάει στο καθημερινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ευλαμπία Ρέβη: Με καλύπτει απόλυτα η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών
Ευλαμπία Ρέβη: Με καλύπτει απόλυτα η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών
Ανακατατάξεις στο Open – Η συμφωνία με τον Νίκο Κοκλώνη και τα σενάρια για αλλαγές και δραστικές αποφάσεις...
Ανακατατάξεις στο Open – Η συμφωνία με τον Νίκο Κοκλώνη και τα σενάρια για αλλαγές και δραστικές αποφάσεις...
Η Hellenic Train ενημερώνει σχετικά με την ακινητοποίηση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Η Hellenic Train ενημερώνει σχετικά με την ακινητοποίηση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Μια κβαντομηχανική σήραγγα στα χέρια μας
Μια κβαντομηχανική σήραγγα στα χέρια μας
Ισραήλ:Επέστρεψαν και οι 20 όμηροι
Ισραήλ:Επέστρεψαν και οι 20 όμηροι