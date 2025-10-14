2025-10-14 15:42:36
Φωτογραφία για «Το Σόι σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα και ποια μέρα θα παίζει;



Η πολυαγαπημένη κωμική σειρά «Το Σόι σου» ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη συχνότητα του Alpha, έξι χρόνια μετά το φινάλε της. Η επιτυχία της στις επαναλήψεις απέδειξε πως το κοινό δεν την έχει ξεχάσει, και τώρα οι οικογένειες των Χαμπαίων και των Τριανταφύλλου ετοιμάζονται να μας χαρίσουν νέες ξεκαρδιστικές στιγμές.

Ο Alpha κυκλοφόρησε ήδη το πρώτο teaser για το μεγάλο comeback, χωρίς όμως να αποκαλύπτει ακόμη την ακριβή ημερομηνία της πρεμιέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, το νέο «Σόι σου» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Νοεμβρίου, με επικρατέστερη ημερομηνία την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

Η σειρά θα ενταχθεί στο prime time πρόγραμμα του σταθμού, καταλαμβάνοντας τη ζώνη των 20:00 – την ίδια ώρα που προβαλλόταν και τα προηγούμενα χρόνια σε επανάληψη. Το σχέδιο του σταθμού, όπως όλα δείχνουν, προβλέπει δύο νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 20:00.

Με την άφιξη των νέων επεισοδίων, η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» θα προβάλλεται τέσσερις φορές την εβδομάδα (από Δευτέρα έως Πέμπτη), ώστε να ανοίξει χώρος στο πρόγραμμα για τη μεγάλη επιστροφή του «Σόι σου».



Πηγή: tvnea.com
