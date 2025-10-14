2025-10-14 17:13:58
Φωτογραφία για «ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»: Τι ανακοίνωσε το OPEN για τη νέα του εκπομπή;



 Από τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου και κάθε μέρα, όταν το ρολόι δείξει 14:15, είναι «ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»!

Η νέα εκπομπή του OPEN κάνει πρεμιέρα και ο Θανάσης Πάτρας μαζί με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν έρχονται με το πλατύ τους χαμόγελο για να ζωντανέψουν τα μεσημέρια μας και να μας παρασύρουν στον δικό τους όμορφο, ανέμελο και φωτεινό κόσμο.

Αν δεν σου πέτυχε το φαγητό, αν γύρισες με χάλια διάθεση από τη δουλειά ή αν βαρέθηκες τις στενάχωρες ειδήσεις, η συντροφιά τους θα σε κερδίσει, στην πιο feelgood εκπομπή της χρονιάς.

Εδώ δεν υπάρχει γκρίνια και άσκοπη βαβούρα, μόνο αισιοδοξία και μια μεγάλη παρέα! Στην κυριολεξία μία μεγάλη παρέα, αφού οι τηλεθεατές έχουν ξεκάθαρα ρόλο και τηλεοπτικό χρόνο στην εκπομπή! Ένα αβίαστο live tv therapy, με πολύ χιούμορ, όπου όλα «πέφτουν» στο τραπέζι προς συζήτηση και σχολιασμό.

Ο Θανάσης βγαίνει έξω, τριγυρνά στην Αθήνα και μιλάει με όλους, για όλα.. και τον συναντάς στα πιο απίθανα μέρη!

Ώρα για ψυχαγωγία, ώρα για ξεκούραση, ώρα για επικοινωνία, αλλά και ώρα για τηλεοπτικά νέα, με την πάντα ενημερωμένη Ναταλία Ανδρικοπούλου, η οποία θα δίνει το πικάντικο τηλεοπτικό παρασκήνιο.

Αν θέλεις να κάνεις ένα χαρούμενο διάλειμμα στη φορτωμένη ημέρα σου, τότε συντονίσου καθημερινά στο OPEN στις 14:15, γιατί είναι ώρα…για ψυχαγωγία!

«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ», με τον Θανάση Πάτρα. Πρεμιέρα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 14:15 στο OPEN!





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σε τροχιά σύγκρουσης ΟΣΕ και Hellenic Train μετά τα συνεχή περιστατικά βλαβών στον Οδοντωτό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε τροχιά σύγκρουσης ΟΣΕ και Hellenic Train μετά τα συνεχή περιστατικά βλαβών στον Οδοντωτό
Σοκ στη Σλοβακία: Ανθρώπινο λάθος η πιθανή αιτία της σύγκρουσης τρένων.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σοκ στη Σλοβακία: Ανθρώπινο λάθος η πιθανή αιτία της σύγκρουσης τρένων.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακατατάξεις στο Open – Η συμφωνία με τον Νίκο Κοκλώνη και τα σενάρια για αλλαγές και δραστικές αποφάσεις...
Ανακατατάξεις στο Open – Η συμφωνία με τον Νίκο Κοκλώνη και τα σενάρια για αλλαγές και δραστικές αποφάσεις...
Η Άρια Καλύβα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έθεσε όρο “ή ο Μπαλάσκας ή εγώ” για την εκπομπή “Κοινωνία άνω κάτω”
Η Άρια Καλύβα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έθεσε όρο “ή ο Μπαλάσκας ή εγώ” για την εκπομπή “Κοινωνία άνω κάτω”
Ευλαμπία Ρέβη: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της εν μέσω νομικής διαμάχης με τον ΣΚΑΪ
Ευλαμπία Ρέβη: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της εν μέσω νομικής διαμάχης με τον ΣΚΑΪ
Αυτή είναι η εκπομπή που σκάει στο καθημερινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
Αυτή είναι η εκπομπή που σκάει στο καθημερινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
Θανάσης Πάτρας: «Θα είναι μια κανονική ψυχαγωγική εκπομπή - Λείπει η ψυχαγωγία από την τηλεόραση»
Θανάσης Πάτρας: «Θα είναι μια κανονική ψυχαγωγική εκπομπή - Λείπει η ψυχαγωγία από την τηλεόραση»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη για τα Τέμπη
Στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη για τα Τέμπη
«Το Σόι σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα και ποια μέρα θα παίζει;
«Το Σόι σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα και ποια μέρα θα παίζει;
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 13/10/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 13/10/2025
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι 13/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι 13/10/2025)
Ταχύτητα WiFi στα τρένα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες παρέχουν το ταχύτερο διαδίκτυο;
Ταχύτητα WiFi στα τρένα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες παρέχουν το ταχύτερο διαδίκτυο;